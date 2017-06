Hilzingen SÜDKURIER diskutiert im Hilzinger Bad

Lokalredaktion kommt am Mittwoch, 28. Juni. Bei Freigetränken werden verschiedene Themen aufgegriffen

Das Hilzinger Freibad ist auch ohne große Attraktionen, wie Rutschen, ein beliebter Anlaufpunkt und setzt vor allem auf die familiäre Atmosphäre. Bei der Aktion "Der SÜDKURIER gibt einen aus" sind Interessierte eingeladen, am Kiosk des Hilzinger Bades mit der Singener Lokalredaktion des SÜDKURIER am Mittwoch 28. Juni, ab 18 Uhr mitzudiskutieren. Für die Teilnahme gibt es ein Freigetränk.

Im Vordergrund stehen die Einrichtung selbst, aber auch Themen, die in Hilzingen und Umgebung bewegen, dürfen aufgegriffen werden. Gerade in Hilzingen gibt es davon genug. Wie die brisante Diskussion um ein Kiesabbaugebiet im Dellenhau auf Hilzinger Gemarkung. Außerdem wird die Dorfmitte der Gemeinde derzeit neu gestaltet. Und vielleicht liefern die zahlreichen kleineren Erdbeben mit Epi-Zentrum in Hilzinger am Ende des vergangenen und Anfang des laufenden Jahres noch Gesprächsstoff, wenn es nun auch etwas ruhiger um das Rumpeln geworden ist. Ausgerechnet im Schwimmbad ist ein Messgerät eingerichtet. Für den Mittwoch sind zwar keine hohen Temperaturen wie in diesen Tagen vorausgesagt, ein Besuch lohnt sich aber dennoch. Wer nur zur Veranstaltung kommt und sich im Kiosk-Bereich aufhält, muss keinen Eintritt bezahlen.

"Viele Besucher, vor allem Familien, kommen schon seit Jahren. Man kennt sich. Und schon Mütter und Väter von Badegästen haben bei uns Schwimmkurse gemacht", berichtet Martin Gänsler. Der Schwimmmeister leitet schon im 24. Jahr mit viel Herzblut den Hilzinger Badebetrieb. Und mit Kollegin Rita Assire bildet er ein eingespieltes und bewährtes Team. Der Spaß an ihrer Arbeit ist ihnen bei einem Vorab-Besuch des SÜDKURIER deutlich anzumerken. Rita Assire leitet auch die Schwimmkurse. "Unser Bad gibt es schon seit 1970. Es wurde immer wieder instandgesetzt und restauriert, sodass es sich auch heute sehen lassen kann, wenn auch die ganz großen Attraktionen fehlen. Auch wegen des schönen Wetters erwarten wir in Kürze in der jungen Saison den 30 000. Besuch", so Gänsler.