Hilzingen Roseanum in Schlatt strahlt in die Region aus

Roseanum in Schlatt strahlt in die Region aus

Gartenanlage macht den Ort bei Hilzingen Schlatt zu einer Attraktion. Die Besucher schwärmen von dem paradiesischem Plätzchen.

Urlaubsgefühl pur war bei einigen Besuchern der Rosentagen im Roseanum Schönbrunn während ihres Rundgangs durch die parkähnliche Gartenanlage feststellbar. Sie ist geprägt durch eine Vielzahl verschiedener gestalterischer Elemente wie eine natürliche Blumenwiese neben einem Rosenbett oder einem in voller Blüte stehender Rosenstrauch neben einem alten Obstbaum – um nur zwei Beispiele zu nennen. Bei sommerlichen Temperaturen machten es sich die Besucher an den beiden Tagen des Wochenendes nach dem Spaziergang unter schattenspendenden Bäumen und Sträucher in einem Liegestuhl gemütlich oder setzten sich an einen der vielen in der Gartenanlage aufgestellten Tischchen und nippten an einem Glas Rosensekt oder Rosenbowle. Man tauschte sich aus über das gerade Gesehene, hörte der ansprechenden Musik der Liveband B12 zu oder ließ einfach die Eindrücke auf sich wirken. Sicherlich hat sich der ein oder andere vorgestellt, wie es wäre, an diesem Ort eine Hochzeit oder einen Geburtstag zu feiern.

Die Kennzeichen der Fahrzeuge auf dem permanent vollen Parkplatz bestätigten die Bekanntheit des Roseanums im süddeutschen Raum und in der Nordschweiz. Neben den Stammkunden waren etliche Gäste zum ersten Mal im Roseanum – so wie Anne und Rudolf Wenk aus Gottmadingen. „Dieser Garten ist ein Traum, ein Ort für die Seele. Der Garten besteht aus mehreren Zimmern und in jedem kann man verweilen.“

Urte Zylla, Ingrid Schreiber und Edith Baumann bezeichneten das Roseanum als „paradiesisches Fleckchen“. Auch sie waren zum ersten Mal, aber nach ihren Worten sicher nicht zum letzten Mal im Roseanum. Einen etwas weiteren Anfahrtsweg hatten Irene Russo aus Überlingen am See und Stefanie Straub aus Meersburg. „Einfach traumhaft“ war ihr Eindruck, „um so etwas zu erschaffen, braucht man eine Vision, viel Geduld, viel Liebe zum Detail und darf die Arbeit nicht scheuen“. Ebenfalls zum ersten Mal den Weg ins Roseanum fanden die beiden Hobbygärtnerinnen Inge Ettwein und Martha Geisenberger aus Welschingen. Auch sie genossen den Rundgang im Park und richteten dabei ihre Augen speziell auf die angepflanzten Rosen und die einzelnen Beetanlagen, um dadurch für ihren Garten zu Hause Anregungen zu bekommen.

Für Barbara Theiss, die die Leitung des Roseanums vor einiger Zeit an ihre Kinder Anna, Leander und Vallery übergeben hat, ist es selbstverständlich an Präsentationsveranstaltungen wie den Rosentagen ihre Kinder zu unterstützen. Andauernd von Stamm-, aber auch von neuen Kunden umringt, beriet sie beim Kauf von Rosen aus dem riesigen Rosensortiment und gab wertvolle Tipps für die sachgerechte Pflege. Vielen Besuchern hatten es die besonderen Accessoires im Ladengeschäft wie Vasen, Kissen, Laternen und die Gartenmöbel besonders angetan. Mit Fragen zur Gartenanlage mit Brunnen, Mauern, Hecken, wandten sich die Kunden an die beiden Landschaftsgärtner Leander und Vallery Theiss. Sie verwiesen auch darauf, dass die Gartenanlage seit mehr als 30 Jahren biologisch bewirtschaftet wird.

Zur Geschichte

Nach dem Erwerb des alten Bauernhauses am Ortsrand von Schlatt im Jahre 1986 begann Barbara Theiss mit der Umgestaltung des Gartens – es entstand eine parkähnliche Anlage. Ins Roseanum integriert ist mittlerweile ein Landschafts- und Gartenbaubetrieb, ein Ladengeschäft und ein Gartencafé (Infos: www.roseanum.de). (est)