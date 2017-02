Hilzingen Riedheimer Akteure beim bunten Abend in Hochform

Beim bunten Abend in der Burghalle gibt es ausgelassene Stimmung – denn auch die Narren auf der Bühne haben großen Spaß.

Mit schmissiger Musik eröffneten die Flugpioniere des FZ Castellaner Riedheim mit Tambourmajor Kai Müller das dreieinhalbstündige Programm des bunten Abends in der voll besetzten Burghalle in Riedheim. Auch wenn Michael Bucher bei der Begrüßung auf das Fasnachtsmotto hinwies – „`s könnt alles so einfach si“: Einfach haben es sich die rund 80 Akteure nicht gemacht. Sie sorgten mit ihrem Programm für eine ausgelassene Stimmung und oft ertönte der Ruf nach einer Zugabe.

Ansager Marco Russo überraschte als amerikanischer Präsident Donald Trump und hielt in Begleitung von sechs Sicherheitsleuten in englisch-deutschem Kauderwelsch eine flammende Rede. Eine Augenweide waren wie gewohnt die drei Tänze der Burggarde (Leitung: Nadja Zehringer) und der Auftritt der Klavbach-Strueli-Tanzgruppe (Leitung: Claudia Reinhart). „Oh-wa-domer-au?" – Diese Frage stellten sich Claudia Mbianda, Willi Maier und Wolfgang Schmid, die inszenierten, wie krampfhaft eine umsetzbare Idee für den bunten Abend gesucht wird. Letztendlich parodierten die beiden Herren in komödiantischer Art das Gesangsduo „Die Amigos“. Vladimir Jäger hatte mit Günter Herz, Fritz Kästle, Peter Klein und Ewald Osswald vom Männerchor vier Sänger mitgebracht, die als schrille Mädels verkleidet stolz verkündeten: „Aber mir reichts, wenn ich weiß, dass ich könnt, wenn ich wet“.

In farbenprächtige Paradiesvögel hatten sich unter Leitung von Mari-Lu Skorupski die Zimmermänner Bernd Florschütz, Ronny Rösch, Marco Russo und Clemens Schmidt verwandelt. Zu Gast waren in Riedheim vom MV Hilzingen Michael Jäckle und Fabian Vogt als „zwei Gmondröt us Malle", die die langen Diskussionen im Hilzinger Gemeinderat, den schönen Hegau und die unendlichen Schlangen vor den Damenklos besangen. Die Begebenheiten aus dem Dorf verhandelte am Stammtisch in der Sonne die Feuerwehr.

Bildergalerie im Internet: