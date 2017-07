Hilzingen Richtfest für das neue Feuerwehrgerätehaus in Hilzingen

Das freistehende Gebäude südlich der B 314 ist schon jetzt ein Blickfang.

Als die drei Zimmerleute , die hoch oben auf dem Gerüst standen, gemäß der Tradition nach dem Richtspruch ihre leergetrunkenen Weingläser auf den Boden des Vorhofs schmetterten, hielten die Teilnehmer des Richtfestes, also die Vertreter der Gemeinde Hilzingen und der Nutzer, nämlich der Feuerwehr Hilzingen und des Ortsvereins des DRK, kurz die Luft an. Denn, wie jeder weiß, kann das Glück nur dann ins neu errichtete Gebäude einziehen, wenn alle Gläser in tausend Splitter zerspringen, was zur Erleichterung der Anwesenden auch tatsächlich geschah.

Der Architekt des neuen Hilzinger Feuerwehrgerätehauses, Andreas Wieser, ergriff dann das Wort und dankte insbesondere dem Bauunternehmen aus Steißlingen und der Zimmerei aus Weiterdingen für die termingerechte, saubere und maßgenaue Arbeit. Genauso, wie es nun geworden sei, habe er sich das Gebäude beim Entwurf auch vorgestellt, wie der Architekt ergänzte, nämlich diese besondere Symbiose aus Brachial-Beton und warmen Holztönen. Ganz wichtig sei auch, dass vom Baubeginn im Sommer letzten Jahres an bis heute keine Unfälle passiert und auch nichts gestohlen worden sei. Die bislang entstandenen Kosten bezifferte Andreas Wieser auf 975 000 Euro, etwas mehr als die Hälfte der kalkulierten 1,78 Millionen Euro für das Bauwerk. Das Bauprojekt insgesamt ist mit 3,5 Millionen Euro veranschlagt.

Bürgermeister Rupert Metzler dankte allen am Bau Beteiligten und lobte die mutige, dynamische Architektur des neuen Feuerwehrgerätehauses. Zwar würde die Fassadenverkleidung aus Aluminium noch fehlen und auch die entsprechende Farbgestaltung stehe noch aus, doch das freistehende, modern und mutig konzipierte Gebäude sei jetzt schon ein toller Blickfang. Bei Grillwurst und Bier wurde dann noch gefachsimpelt, wobei Zimmermeister Elmar Biehler verriet, dass 1200 Quadratmeter Brettschichtholz für die Dachkonstruktion verbaut worden seien. Mit acht Mann habe man vier Wochen lang daran gearbeitet.