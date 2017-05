Hilzingen/Singen Regierungspräsidentin verspricht im Dellenhau Transparenz

Die Freiburger Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer war am Vormittag zweieinhalb Stunden mit vier Hegau-Bürgermeistern unterwegs im Dellenhau. Sie versprach angesichts der Diskussion um den geplanten Kiesabbau Transparenz im Raumordnungsverfahren. Minister Peter Hauk sieht keine Fehler im Pachtvertrag

Kurz vor dem Ende der Einspruchsfrist hat sich Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer am Donnerstag von Freiburg auf den Weg nach Hilzingen gemacht, um sich persönlich und ohne den Druck der Öffentlichkeit über den heftig umstrittenen Kiesabbau im Dellenhau zu informieren. Angesichts der derzeit intensiv geführten Diskussionen in der Bevölkerung versprach die Regierungspräsidentin laut einer Pressemitteilung größtmögliche Transparenz: „Wir werden im Rahmen des Raumordnungsverfahrens einen Erörterungstermin durchführen, in dem wir die Bevölkerung umfassend informieren und alle Betroffenen anhören, damit sie ihre Interessen deutlich machen können“, so Schäfer. Sie wies allerdings darauf hin, dass das Raumordnungsverfahren nur ein Baustein des Verfahrens sei. Sofern eine raumordnerische Verträglichkeit festgestellt würde, wäre dies noch keine Genehmigung für das Kiesabbauvorhaben. Das Landratsamt Konstanz würde in diesem Falle ein weiteres Verfahren zur naturschutz- und baurechtlichen Genehmigung einleiten.

Oberbürgermeister Bernd Häusler nutzte gleichzeitig die Gelegenheit, der Regierungspräsidentin die bereits abgebauten und blockierten Kiesflächen in Überlingen am Ried zu zeigen. "Wenn sie im Zuge des Raumordnungsverfahrens Stellung beziehen muss, soll sie die Verhältnisse vor Ort genau kennen", sagt Häusler. Deshalb hat er ihr auch die Transportwege der Lastwagen, die Nähe des Dellenhaus zum Waldfriedhof und zum Krankenhaus gezeigt.

Die Bewertung des Regierungspräsidiums wird das Genehmigungsverfahren im Konstanzer Landratsamtes wesentlich beeinflussen. Deshalb ist die gemeinsame Stellungnahme der Gemeinden Singen, Gottmadingen, Rielasingen-Worblingen und jetzt auch Hilzingen so wichtig. Mehrere Gutachten zu natur- und immissionschutzrechtlichen Fragen, besonders aber zum Kiesbedarf der Region stellen den Trockenabbau erheblich in Frage. Nach umfangreicher Vorberatung hatte der Singener Gemeinderat die Stellungnahme einstimmig beschlossen. Am Freitag wird sie dem Regierungspräsidium übergeben.

Nachdem sich der Hilzinger Gemeinderat zunächst mit knapper Mehrheit für den Kiesabbau im Dellenhau entschieden hatte, fand in letzter Minute ein Umdenken statt. Mit Erleichterung nahmen die Singener Stadträte zur Kenntnis, dass Hilzingen sich nun auch an der gemeinsamen Stellungnahme beteiligt. Weil das Dellenhau zu Hilzingen gehört, trafen sich die Bürgermeister nach dem Rundgang mit der Regierungspräsidentin im dortigen Rathaus zur Unterzeichnung des umfangreichen Werkes.

Hilzingens Bürgermeister Rupert Metzler versicherte gegenüber dem SÜDKURIER, dass er alles dafür tun werde, das Votum seines Gemeinderates umzusetzen. Er ist einer der wenigen Befürworter des Kiesabbaus, erklärt aber: "Für mich ist die Entscheidung des Gremiums bindend. Dem bin ich als guter Demokrat verpflichtet." Sein Ansehen sieht er wegen seiner persönlichen Haltung zum Kiesabbau nicht beschädigt.

Für Rielasingens Bürgermeister Ralf Baumert, der auch Mitglied in der Regionalverbandsversammlung ist, war der Donnerstag ein guter Tag: "Ich fand es klasse, dass Bärbel Schäfer gekommen ist, um sich ein Bild zu machen", sagt er. "Das hätte ich mir auch von Minister Hauk erwartet." Baumert will die Rohstoffsicherung grundsätzlich neu diskutieren.

Reaktionen auf den Minister-Brief

Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Pachtvertrages zwischen Land und dem Kiesunternehmer Drewing für das Gebiet Dellenhau hat der zuständige Minister für ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, jetzt höchst juristisch und bürokratisch beantwortet. Der Vertrag kam am 22. Oktober 2014 unter dem damaligen Minister Alexander Bonde zustande. Die schlichte Verpachtung eines Grundstücks sei nicht ausschreibungspflichtig und unterliege nicht dem Vergaberecht, schreibt Hauk. Das Land sei als Grundeigentümer gehalten, sich einem Abbauvorhaben nicht zu verschließen. Die Abwägung sei Sache der Raumordnungsbehörde; das Verfahren sei abzuwarten. Damit übergibt der Minister dem Freiburger Regierungspräsidium die Verantwortung.