Hilzingen Plötzlicher Frost bedroht Apfelernte im Hegau

Hegauer Obstbauern sorgen sich um diesjährige Erträge. Der tatsächliche Schaden lässt sich aber erst am Wochenende abschätzen.

Hilzingen – Der Magdalenenhof gibt derzeit ein malerisches Bild ab. Die Apfelblüte hat eingesetzt und zeigt sich in rosa-weißer Pracht. Aber der Frühling macht Pause. Der Himmel ist dunkel, Graupelschauer fällt auf die Felder, eiskalter Wind bläst um die Ohren. Die plötzliche Kälte dämpft aber nicht nur die Frühlingsgefühle, mit dem Wetterumschwung kommt auch der Frost, und der bedroht die Apfelernte. Etwa zwei Wochen dauert die Apfelblüte an. In dieser Zeit sind die Bäume besonders empfindlich. Denn bereits ab minus zwei Grad nehmen die Blüten Schaden. "Bereits zwei Nächte bei minus vier Grad reichen aus um einen Großteil der Apfelernte zu vernichten", erzählt Thomas Hägele, Inhaber des Obstbetriebs.

Seit 1991 betreibt Thomas Hägele auschließlich Obstbau auf dem Hof, den sein Vater 1956 gegründet hat. Letztes Jahr hat er komplett auf Bio umgestellt. Der Betrieb beliefert Schulen und Kindergärten in der Region, die am Schulobst- und Gemüseprogramm der EU teilnehmen. Etwa 2000 Kilogramm Äpfel gehen pro Woche an 110 Einrichtungen. Allerdings wurden die EU-Gelder gekürzt, was zur Folge hat, dass weiterführende Schulen nicht mehr an dem Programm teilnehmen werden. Für Schüler des Friedrich-Wöhler-Gymnasium beispielsweise, wird deshalb zukünftig keine subventionierten Pausenäpfel mehr geben.

Dennoch gibt es tausende Kinder die ihr Obst haben wollen und genau das ist durch die Kälte in Gefahr. Der Wetterbericht prognostiziert für die nächsten Nächte noch einmal Minusgrade, ab Freitag soll es dann aber vorbei sein mit dem Frost. Thomas Hägele ist zuversichtlich: "500 bis 1000 Blüten trägt ein Apfelbaum, selbst wenn nur 100 Blüten überleben, reicht das aus um einen normalen Ertrag zu erzielen." Am Abend will er die Bäume nochmal mit Baldrian einsprühen, das soll die Blüten für ein weiteres halbes Minusgrad robuster machen. Er selbst braucht keinen Baldrian, "ich kann trotzdem gut schlafen", sagt er. "Aber wie hoch die Schäden wirklich sind, kann man vermutlich erst am Wochenende abschätzen."