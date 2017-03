Hilzingen Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule präsentiert sich

Die Hilzinger Gemeinschaftsschule öffnet ihre Türen. Potenziellen Schülern und ihren Eltern will sie zeigen, was sie anzubieten hat.

Seit eineinhalb Schuljahren ist die Peter Thumb-Schule in Hilzingen Gemeinschaftsschule. 89 Kinder der fünften und sechsten Klassenstufe lernen hier zwar gemeinsam, werden aber dem pädagogischen Konzept dieser jungen Schulform gemäß in ihrem eigenverantwortlichen Lernen im besonderen Maß individuell und nach ihrem eigenen Tempo und Niveau gefördert. Am Freitag, 17. März, öffnet die Schule ihre Türen für einen Info-Nachmittag.

"Wir bieten hier immer noch eine besondere Schulform an", sagt Bürgermeister Rupert Metzler. An diesem Info-Nachmittag können auch eventuelle künftige Schüler und deren Eltern erleben, wie das Konzept und das Lernen und Leben an einer Gemeinschaftsschule aussehen, verspricht Schulleiter Martin Trinkner. Es gibt Führungen durch die Schule und viele Angebote und Aktionen zum Mitmachen, Sich-Austauschen und für Gespräche.

An der Peter-Thumb-Schule wird auf den drei Niveaustufen Hauptschule-Realschule-Gymnasium gearbeitet. Der Mittlere Bildungsabschluss kann hier abgelegt werden. Die Stärken ihrer Einrichtung sehen der Schulleiter und Konrektor Dirk Marschall auch in der Größe der Schule. Mit insgesamt 390 Schülern in den Klassenstufen 1-9 zählt sie zu den "behüteteren", kleineren. Das werde von vielen Eltern geschätzt. Als weiteren Pluspunkt bezeichnen sie die verlässliche Ganztagsbetreuung an drei Wochentagen und die Mittagspausenbetreuung mit Angeboten im Bereich von Sport, Spiel, Basteln.

Die Gemeinde als Schulträger steht voll hinter ihrer Gemeinschaftsschule. Bis 2018 wird sie in den Umbau und die Erweiterung des Schulgebäudes und der Mensa mindestens 2,8 Millionen Euro investieren. Bereits in Kürze wird mit dem Bau eines neuen naturwissenschaftlichen Fachraumes begonnen, für den die Kosten auf 380 000 Euro berechnet sind.

gibt es am Freitag, 17. März, 16 bis 18 Uhr. Infos im Internet: www.schule-hilzingen.de