Hilzingen Organist Jean Claude Zehnder spielt beim Hilzinger Barocksommer

Zum Abschlusskonzert des Hilzinger Barocksommers tritt mit Jean Claude Zehnder ein international renommierter Musiker in der Pfarrkirche St. Peter und Paul auf.

Die neue Konzertreihe "Hilzinger Barocksommer" begeisterte das Publikum in den vergangenen Wochen bereits mit drei eindrucksvollen, musikalischen Erlebnissen. Das vierte und vorerst letzte Konzert der Reihe findet am Sonntag, 25. Juni, 19 Uhr, in der Pfarrkirche St. Peter und Paul statt. Unter dem Motto "Kontraste, ernst und heiter" spielt Jean Claude Zehnder auf der neuen Orgel in der Barockkirche.

Der aus Winterthur stammende Musiker studierte am Konservatorium seiner Heimatstadt und an der Uni Zürich sowie an der Musikakademie in Wien und in Amsterdam. Von 1972 bis 2006 leitete er die Orgelklasse an der berühmten Schola Cantorum Basiliensis, der Hochschule für Alte Musik an der Musikakademie Basel als Spezialist für Alte Musik. Zehnder ist Organist an der Silbermann-Orgel von 1761 im Dom zu Arlesheim. Er veröffentlichte zahlreiche Aufnahmen und wissenschaftliche Publikationen – insbesondere zum Frühwerk Johann Sebastian Bachs. Neben einer regen Konzerttätigkeit wirkt der Schweizer Organist europaweit als Dozent bei Orgelkursen und als Juror bei Orgelwettbewerben. Zur Finanzierung der Konzertreihe wird um eine Spende von mindestens 10 Euro gebeten.