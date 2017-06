Hilzingen Neuer Honorarprofessor aus Hilzingen

Andreas Baumert aus Hilzingen macht Karriere in Kehl. Die Hochschule ließ ihm eine besondere Ehre zuteilwerden.

Hilzingen/Kehl (rob) Andreas Baumert aus Hilzingen ist von der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl zum Honorarprofessor ernannt worden.

Andreas Baumert, der in Singen geboren wurde und in Hilzingen aufgewachsen ist, hat am Friedrich-Wöhler-Gymnasium in Singen sein Abitur gemacht. Sein Studium der Rechtswissenschaften absolvierte er in Freiburg. Das Studium schloss er nach dem ersten Staatsexamen mit einer Doktorarbeit zum Einfluss des EG-Rechts auf das internationale Privat- und Zivilprozessrecht ab.

Seit dem Jahr 1996 ist Andreas Baumert, der verheiratet und Vater von zwei Kindern ist, als Rechtsanwalt tätig, aktuell als Partner der Rechtsanwalts- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schultze und Braun in Achern. Seit dem Jahr 2005 ist Andreas Baumert Lehrbeauftragter an der Hochschule in Kehl, seit dem Jahr 2014 darüber hinaus an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und der EBS-Law-School Wiesbaden. An der Hochschule in Kehl lehrt Andreas Baumert seit dem Jahr 2009 insbesondere Zivilprozessrecht.

Bislang hatte die Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl lediglich drei Honorarprofessuren vergeben. Andreas Baumert wurde nun mit zwei weiteren Geehrten in diesen Kreis aufgenommen, der sich somit auf sechs Personen erweitertet hat.