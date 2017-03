Hilzingen Neue Eigentümer für Hilzingens Altes Rathaus

Gemeinde verkauft das Gebäude an Engener Investor. Baugenossenschaft Familienheim Bodensee plant Wohnungsbau auf dem Areal.

Das Areal am Alten Rathaus soll – wie in der jüngsten Hilzinger Gemeinderatssitzung vorgestellt wurde – einer Wohnbebauung zugeführt werden. In Zukunft soll hier bezahlbarer Wohnraum entstehen, wie Bürgermeister Rupert Metzler bekanntgab. Die Baugenossenschaft Familienheim Bodensee aus Radolfzell plane an dieser Stelle, rund 35 Wohnungen zu erstellen.



Das Alte Rathaus, das seit Jahren als eventuelles Vereinshaus in der Diskussion stand, wurde dafür an das Engener Wirtschaftsbüro Kiefer verkauft, wie in der Sitzung erläutert wurde. Den Gemeinderat habe überzeugt, wie der Investor das Gebäude sanieren wolle, so Bürgermeister Metzler ohne dabei näher auf die diesbezüglichen Pläne einzugehen.