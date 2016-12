Hilzingen Musikalische Vielfalt beim Weihnachtskonzert

Sänger und Musiker aus Wiechs und Schlatt am Randen begeistern die Besucher ihres gemeinsamen Weihnachtskonzerts.

Die Besucher des Weihnachtskonzerts haben es sicher nicht bereut, die etwas unbequemen Stühle in der Alpenblickhalle in Schlatt am Randen dem Sofa zu Hause vorzuziehen. Schon beim Eintritt in die Halle wurden sie von dem Lichtermeer der Weihnachtsbäume und Laternen empfangen. Das sonst so nüchterne Gebäude strahlte einen winterlichen Weihnachtszauber aus. Die weihnachtliche Stimmung wurde gleich zu Beginn des Konzertes mit „Jingle Bells“ und „Drummer Boy“, vorgetragen von den Jungen im Musikverein Schlatt a.R. unter Leitung von Natascha Jäckle und von Andrea Stauder musikalisch gefördert. Vorsitzender Alfons Zipperer wünschte den Besuchern in der voll besetzten Halle „schöne Melodien, die die Hektik des Alltags für kurze Zeit vergessen lassen“.

Nach „Heut ist Weihnachtstag“ mit dem Solisten Christian Roze und den einführenden Worten von Bernhard Stulz entführte Dirigent Vladimir Jäger mit den kräftigen Stimmen des Männerchores Riedheim in die Welt des Schlagers. Bei „La Provence“ und dem „Chianti Lied“ summte im Publikum mancher mit. Die Dirigenten der beiden Musikvereine Wiechs a.R. und Schlatt a.R., Karl Schwegler und Erwin Gebhart, servierten mit ihren Musikern moderne zeitgenössische Blasmusik. Die Musikstücke wurden von Vanessa Bollin und Nadja Zehringer gekonnt dem Publikum vorgestellt. Mit den Märschen „Montana“ und „Kaiserin Sissi“ und als Zugabe jeweils eine Polka wurden auch die Liebhaber der traditionellen Blasmusik bedient.

Die Wiechser Musikerinnen Maja Weber und Magdalena Müller zeigten in „A Tribute to Michael Jackson“ ihr Können auf dem Saxophon. Während des Jahres spielen beim Musikverein Schlatt a.R. zwei Musiker die Posaune. Bei Gilbert O' Sullivans „Matrimony“ präsentierte der Schlatter Dirigent mit Michaela Jäkle, Frank Stauder, Stefan Querfurth, Stefan Tomansky, Alfons und Fabian Zipperer sechs Solisten auf der Posaune. „Das Konzert heute Abend hat mir wieder gezeigt, dass es vor mehr als 30 Jahren eine richtige Entscheidung war, dieses gemeinsame Konzert über die Ortsteile hinweg einzuführen“ meinte Herbert Osswald, damals Vorsitzender des Männerchores Riedheim. „So wachsen die Ortsteile zusammen“, ergänzte die Schlatter Musikerin Kerstin Will-Aymann. Und zusammen beendeten alle Mitwirkenden das Konzert. Vor und auf der Bühne spielte und sang man die Polka „Wir Musikanten“.