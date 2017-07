Hilzingen -Weiterdingen Motorradfahrer stürzt bei Weiterdingen

Mit schweren Verletzungen kam ein 49-Jähriger Biker nach einem Unfall ins Krankenhaus

Am Ende einer Kurve kam am Montag um 17.30 Uhr ein 49-jähriger Suzukifahrer auf der L190 zwischen Duchtlingen und Weiterdingen nach rechts von der Fahrbahn in den seitlichen Grünstreifen ab und streifte einen Baum. Anschließend stürzte der Motorradfahrer laut Polizeibericht auf dem seitlichen Radweg und rutschte dort noch etwa 35 Meter weiter. Das Motorrad blieb nach rund 45 Meter neben der Fahrbahn liegen. Der 49-jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste vom Notarzt versorgt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An seinem Motorrad entstand Schaden von rund 5000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Verletzten wurde die L190 bis gegen 19 Uhr gesperrt.