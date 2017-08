Hilzingen Modelle segeln durch die Luft

Auf dem Binninger Flugplatz geht es um die Europa-Meisterschaft

Die besten Piloten für ferngelenkte Segelflugmodelle treffen sich am Wochenende auf dem Binninger Segelflugplatz, um ihren Europameister zu ermitteln. "Der anspruchsvolle Wettbewerb erfordert sehr viel Geschick, höchste Konzentration und Bestleistungen der Piloten sowie Helfer", berichtet Markus Splanemann. Er ist Mitglied der Modellsegelfluggruppe Schaffhausen, die zusammen mit den Schweizer Kollegen aus Diessenhofen die Veranstaltung organisiert. "Leider haben wir kein eigenes Fluggelände, das groß genug wäre, diesen anspruchsvollen Wettbewerb auszutragen. Unser Verein ist in Binningen fündig geworden. Zu der dortigen Segelfluggruppe haben wir ein bestes Verhältnis", so Splanemann, der stark in die Organisation eingebunden ist.

"Die Europameisterschaften finden jedes Jahr als Etappen an verschiedenen internationalen Orten statt. Die Veranstaltung in Binningen ist der letzte Wettbewerb in diesem Jahr. Dort wird nach der Endabrechnung der Punkte der Gesamtsieger gekürt", verrät Splanemann. "Wir hoffen, dass viele Besucher am Samstag, 26. und Sonntag, 27. August, nach Binningen kommen. Auf dem Fluggelände wird es auch eine umfangreiche Bewirtung geben", schildert er. "Gestartet werden die Segelflugmodelle sehr dynamisch an Elektrowinden. Diese sind in ihrer Leistung begrenzt, um Chancengleichheit zu gewährleisten", erklärt Markus Splanemann. "Die Hochstartseile bestehen aus Polyamid und haben einen Durchmesser zwischen 1 und 1,4 Millimetern. Je nach Wind, Wetter und Technik liegen die erzielten Höhen zwischen 180 und 260 Meter. Die Modelle sind beim Ausklinken der 30-fachen Erdbeschleunigung ausgesetzt", schildert Splanemann.

"Wir stellen zwar nur das Gelände zur Verfügung, freuen uns aber, dass eine derartige hochkarätige Veranstaltung bei uns stattfindet", erklärt Stefan Brütsch, Vorsitzender der Segelfluggruppe Binningen, die an die 40 Mitglieder hat. Die können auch regelmäßig die drei vereinseigenen Flugzeuge steuern. "Unser Mitglieder kommen nicht nur aus dem Hegau, sondern wohnen auch in einem weiten Umkreis, wie Waldshut oder Zürich. Auf dem Motor-, Ultraleicht- oder normalen Segelflugzeug können sie auch weitere Routen, wie in südliche Länder fliegen. Dabei müssen sie nur die verschiedenen Stunden-Sätze bezahlen, in denen sie in der Luft sind", schildert der Randegger."Auch Privatflugzeuge können bei uns günstig für 35 Euro pro Monat und jährlich 20 Arbeitsstunden in der großen Halle gelagert werden", ergänzt Stefan Brütsch.

Einer seiner langjährigen Vorgänger als Vorsitzender der Segelfluggruppe war Gottbert Hogg, Rektor der Gottmadinger Eichendorff-Realschule. Seine Flugleidenschaft brachte er regelmäßig in der Praxis den Schülern nahe. "Wir haben eine enge Kooperation mit der Segelfluggruppe Stahringen und ergänzen uns bei den Fluglehrern und den Fluggeräten. Es gibt auch gemeinsame Veranstaltungen", so Brütsch.

Rund um die Veranstaltung und den Wettbewerb