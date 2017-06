Singen Mit dem Bürgermeister auf Tour durch den Ort

Sprechstunde der besonderen Art: Hilzingens Bürgermeister tourt beim "Abendspaziergang" zusammen mit Bürgern durch den Ort und sucht das Gespräch.

Gerade ist der Storch im Anflug auf sein Nest, das sich direkt neben dem Kindergarten, befindet. Kaum angekommen, begrüßt er seine bessere Hälfte durch lautes Klappern, was die Storchendame auf ebensolche Weise beantwortet. Dann wird das Junge mit Nahrung versorgt. Bürgermeister Rupert Metzler und das Dutzend Einheimischer, das ihn auf dem Abendspaziergang begleitet, registrieren das mit Freude, während vom Stall gegenüber das heisere Krähen eines Hahnes zu vernehmen ist. In Duchtlingen scheint die Welt noch in Ordnung zu sein.

Vor dem Kindergarten macht die Gruppe halt und Metzler erklärt, wie die Mauerwerksanierung, die in Kürze für 40 000 Euro durchgeführt werden wird, die von unten aufziehende Feuchtigkeit abhalten soll. Neben einem neuen Außenputz erhält das geschichtsträchtige Haus auch neue Fensterläden. Regelmäßig nutzt der Hilzinger Bürgermeister seine Abendsprechstunde für eine Ortsbegehung, die er im Vorfeld ankündigt. Die Bürger müssen dann nicht zu ihm, sondern Rupert Metzler kommt quasi zu ihnen nach Hause, um sich persönlich ein Bild zu machen.

In vielen Vorgärten wird gewerkelt und über den Zaun hinweg wird der Bürgermeister nicht selten per Handschlag begrüßt. Natürlich werden auch Probleme besprochen. In der Oberdorfstraße zum Beispiel sei der Asphalt abgeplatzt, wie eine der Anwohnerinnen erzählt. Gemeinsam begibt man sich dorthin, der Bürgermeister schießt Handybilder und verspricht, dass Bauhofmitarbeiter in Kürze anrücken werden. Auf dem Weg zum Neubaugebiet spricht eine Hundehalterin den Bürgermeister auf "Robidog" an, die installierte Hundetoilette. Immer wieder würden die auffällig roten Tüten mit dem Hundekot in der Landschaft entsorgt. Auch dazu macht sich Metzler Notizen.

Dann begibt sich die Gruppe der Spazierenden hinaus ins geplante Neubaugebiet Ecke Zehntgarten/Hegaustraße. Sechs Bauplätze sind dort insgesamt vorgesehen, die im nächsten oder übernächsten Jahr erschlossen werden sollen. Alle würden derzeit bauen wollen, wie Metzler erklärt, aufgrund der billigen Zinsen. Dann zählt er sie auf: in Hilzingen, am Steppbachwiesle seien insgesamt 30 neue Bauplätze im Entstehen, in Weiterdingen, in der Erweiterung Schwärzengarten, 15 und in Binningen werde nun ein Teil der neu erschlossenen Bauplätze verkauft. Ganz bewusst bremse man nun, wie Metzler erläutert. Die Gemeinde gebe nur ein bestimmtes Kontingent an Bauplätzen frei, alles mit Maß und Ziel, denn zu viel Landschaft wolle man nicht verbrauchen. Der ländliche Charakter der Ortsteile solle gewahrt und das Ortsbild erhalten bleiben.

Verwaltung

Duchtlingen verfügt nicht, wie die anderen Hilzinger Ortsteile, über einen Ortschaftsrat, sondern Bürgermeister Rupert Metzler trifft sich zweimal im Jahr mit den beiden Gemeinderäten aus Duchtlingen, Peter Graf und Martin Schneble, der auch Erster Bürgermeisterstellvertreter ist. Dieses Gremium wird erweitert durch die Vorstände der ortsansässigen Vereine und Mitarbeiter des Bauhofs. Es arbeite sehr effektiv, lobt Metzler. (ev)