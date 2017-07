Hilzingen Milchbauern bündeln ihre Kräfte vom Hegau bis nach Horb

Landwirte gründen Erzeugergemeinschaft Milchland Baden-Württemberg und präsentieren das neue Vermarktungskonzept beim Tag der gläsernen Produktion auf dem Hofgut Homboll am Fuße des Hohenstoffeln im Hilzinger Ortsteil Weiterdingen.

Krisenstimmung hat sich für die Milchbauern im Hegau zum Alltagsgeschäft entwickelt. "Bis wir die Verluste der vergangenen Jahre wieder eingeholt haben, dauert es noch ewig", weiß Doris Buhl, Milchbäuerin vom Weiterdinger Hofgut Homboll. Wie schwierig der Milchmarkt aktuell ist, zeige der Ausverkauf der Oberland-Milchverwertung (Omira) in Ravensburg. Das Unternehmen, das über 2000 Milchbauern aus der Bodenseeregion gehört hat, wird von einem französischen Milchkonzern übernommen.

Die Buhls haben der Omira schon länger den Rücken gekehrt. Mit den Milchpreisen des regionalen Unternehmens konnte der Betrieb im Hilzinger Ortsteil Weiterdingen nicht mehr rentabel bewirtschaftet werden. Aber aufgeben, wie es viele Milchbauern landauf und landab tun, ist für sie keine Alternative. Einen Ausweg haben in der Eigeninitiative entdeckt. "Wir haben eine Milcherzeugergemeinschaft gebildet", erklärt Buhl. Gemeinsam mit 30 Landwirten wurde der Verein Milchland Baden-Württemberg gegründet. "Inzwischen sind wir bereits über 50 Mitglieder entlang der Autobahn A81 von der Höri bis nach Horb", so Doris Buhl. Gemeinsam könne die als wirtschaftlicher Verein geführte Milcherzeugergemeinschaft (MEG) rund 30 Mio. Kilo Milch pro Jahr vermarkten. "Und wir sind nicht mehr auf die Preispolitik der regionalen Molkerei angewiesen."

Wie Milch produziert wird, das weiß Doris Buhl. Jeden Morgen führt ihr Weg sie in den Stall, um das Milchvieh zu melken. Nun lernt sie auch noch, wie man Milch vermarktet. Täglich kommt nun der Milchlaster der Kisslegger Spedition Hirschle, um die Rohmilch vom Hofgut Homboll abzuholen. Neuerdings jedoch fehlt der prägnante Werbeaufdruck der Großmolkerei aus Ravensburg. Die Krise der Oberland-Milchverwertung Ravensburg (Omira) können die Milchland-Bauern aus beruhigender Distanz beobachten. Frühzeitig haben sich Doris und ihr Mann Hans-Peter Buhl gegen das Preisdiktat aus Ravensburg entschieden und die Verträge mit den Ravensburgern gekündigt. So wie sie hätten noch mehr Milchbauern reagiert. Mißmanagement haben sie als Grund für die Niedergang des einst traditionsreichen Unternehmens ausgemacht. Im Hofgut Homboll wird statt dessen auf die starke Erzeugergemeinschaft gesetzt. "Jetzt kämpfen wir selber für eine gerechte Entlohnung", betont Doris Buhl. Die politische Arbeit als langjährige Aktivistin im Bund Deutscher Milchbauern (BDM) hat sie zunächst zurückgestellt und taucht nun in die Marktwirtschaft ein.

Am Wochenende lädt das Hofgut Homboll zum Blick hinter die Kulissen: Zum Tag der gläsernen Produktion wird gezeigt, wie die Milch produziert wird. Beim Aktionstag am Sonntag sollen sich die Besucher ein Bild machen können, welch' Aufwand Landwirte betrieben. Um die Situation am Markt deutlich zu machen, sind auch die Partner der Milcherzeugergemeinschaft beteiligt. "Ziel einer Milcherzeugergemeinschaft ist, die Eigenständigkeit der Landwirte zu wahren und gleichzeitig Milch gebündelt anzubieten", erläutert Markus Seemüller. Er ist Geschäftsführer im Dachverband Bayern-MEG, der die bestmögliche Vermarktung der Milch durch mehr Transparenz tagesaktueller Milchpreise anstrebt.

Tag der gläsernen Produktion

Das Fest auf dem Hofgut startet am Samstag, 8. Juli, um 18 Uhr. Zur Sommerscheunennacht spielen die Dorf Blaari as Lenzkirch auf. Am Sonntag stehen die Türen ab 11 Uhr weit offen. Als besondere Attraktion kündigen die Buhls ein Schaumelken von 16-18 Uhr an. Für Kinder gibt es Bauernspiele und für Hungrige Ochs am Spieß.



