Hilzingen Meinolf Bürgermann übernimmt Vorsitz beim Haus- und Gartenverein Hilzingen

Bei der Hauptversammlung des Haus- und Gartenvereins übergab Peter Ritter die Vereinsführung nach zwölf Jahren erfolgreicher Vorstandsarbeit an Meinolf Bürgermann, so die Pressemitteilung. Unter der Regie von Peter Ritter wurden die Angebote für die Mitglieder erweitert. Zusätzliche Einkaufvergünstigungen, die Sammelbestellung für Heizöl, der Blumenerdeverkauf und zusätzliche Geräte zum Ausleihen führten dazu, dass in den letzten Jahren 50 neue Mitglieder gewonnen werden konnten. Der Verein mit seinen 450 Mitgliederfamilien ist vielen noch unter dem Namen "Siedlergemeinschaft" bekannt. Auch der Namenswechsel fiel in die Amtszeit von Peter Ritter. Um die Attraktivität zu steigern, wurden Veranstaltungen für Kinder fester Bestandteil. Das Vereinsfest, jahrelang als Garagenfest bekannt, wird seit 2014 im Schlosspark durchgeführt. Höhepunkte in seiner Zeit als Vorsitzender waren das 50-jährige Jubiläum sowie 2013 die Garagenerweiterung. Bei der Versammlung konnte Bürgermeister Rupert Metzler nach den Berichten und dem Kassenbericht die Entlastung des Vorstands beantragen. Diese wurde von der Versammlung einstimmig erteilt. Bei den Neuwahlen wurden in ihren Ämtern bestätigt: die Kassiererin Alexandra Auer, die Beisitzer Don Keeler, Stefan Hug und Bianca Rietschle. Als Ersatz für die Kassenprüferin Karin Boos wurde Andreas Lorch gewählt. Auch Peter Ritter wurde als Beisitzer in den Vorstand gewählt und kann so seine Erfahrungen und Kenntnisse weiterhin einbringen. Nach den Neuwahlen wurden die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften vorgenommen. Für 25-jährige Mitgliedschaft konnten elf Mitglieder, für 40-jährige Mitgliedschaft neun Mitglieder und für 50-jährige Johannes Baumert geehrt werden.

Für zehn Jahre Vorstandsarbeit wurde David Vogel ausgezeichnet. Die sehr aktive Frauengruppe unter der Leitung von Bianca Rietschle und Uschi Vetter feierte 2016 ihr 30-jähriges Jubiläum. Über die Feierlichkeiten sahen die Gäste abschließend eine kurzweilige Präsentation.

50 Jahre: Johannes Baumert; 40 Jahre: Heinz Stoll, Peter Breyer, Gertrud Fehr, Wolfgang Joseph, Erwin Wieser, Geske Ehrhardt, Heinz Val-Faden, Ursula Weber und Otto Lange; 25 Jahre: Hedy Kramer, Anneliese Müller, Johann Hägele, Elvira Utz, Reiner Hatt, Renate Springemann, Kurt Straub, Karl Müller Robert Hug, Karl Heinz Braik und Mario Kuhn.