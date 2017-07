Hilzingen Leichtkraftrad-Fahrer übersieht Auto: Zwei Jugendliche schwer verletzt

Bei einem Unfall an der Kreuzung von Duchtlinger Straße und Mühlenstraße sind am Samstag, gegen 15.15 Uhr zwei Menschen schwer verletzt worden. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, fuhr ein 16 Jahre alter Fahrer eines Leichtkrafrades von der Mühlenstraße kommend in die Duchtlinger Straße, um sie in Richtung Oberstraße zu überqueren. Dabei habe er ein auf der Duchtlinger Straße fahrendes Auto übersehen. Durch den Aufprall auf das Auto wurden der 16-Jährige und seine 15 Jahre alte Mitfahrerein auf die Straße geschleudert und schwer verletzt. Zwei Rettungshubschrauber flogen die Verletzten in Krankenhäuser. Die leicht verletzte, 38 Jahre alte Autofahrerin wurde ambulant versorgt. Während der Unfallaufnahme war die L 190 bis gegen 16.45 Uhr im Bereich der Unfallstelle gesperrt.