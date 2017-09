Hilzingen LaBrassBand spielt bei der Kirchweih

Blasmusik ist wieder in. Ein Beispiel ist der Erfolg der Band LaBrassBanda. Sie spielt auf der ganzen Welt – auch in Hilzingen. Der SÜDKURIER hat sich mit Schlagzeuger Manuel da Coll über Welttourneen und Bierzelt-Konzerte unterhalten.

Herr da Coll, 2007 wurde LaBrassBanda gegründet. Können Sie sich zehn Jahre später noch daran erinnern, wie die Band zusammen kam?

Da kann ich mich sogar noch sehr genau daran erinnern. Ich saß im Auto und war gerade beim Rückwärtseinparken, als mein Telefon klingelte und Stefan Dettl anrief und mich fragte, ob ich nicht Lust hätte, eine Brass Band zu gründen. Es gab noch nicht einmal den Namen.

Und Sie haben sofort zugesagt?

Klar. Wir kannten uns alle vom Studium, waren gerade fertig und wollten endlich etwas Praxisorientiertes machen. Manuel Winbeck, Stefan und ich sind bis heute dabei. In der Ursprungsformation waren wir zu viert mit Tuba, Posaune, Trompete und mich als Schlagzeuger.

Wann war der erste Auftritt?

Wir haben eigentlich sofort live gespielt. Der erste Auftritt war in Traunstein in der Festung mit einem DJ zusammen, weil wir nicht genügend Songs hatten. Wir haben vor allem extrem viel improvisiert, was auch zwei bis drei Jahre so geblieben ist. Wenn wir auf der Bühne sind, improvisieren wir bis heute.

Es gibt keine einstudierten Songs?

Klar, die gibt es. Aber jeder einzelne sorgt für einen immer wieder anderen Sound. So ist kein Konzert wie das andere. Wie wir spielen hängt immer von der Tagesform jedes einzelnen und auch von den Zuschauern ab.

Ihr Frontmann Stefan Dettl bezeichnete Ihren Musikstil als bayerischen Gypsy Brass, Funk Brass oder Alpen Jazz Techno. Wie definieren Sie ihn?

Das sind schöne Bezeichnungen, die vor allem für die Presse, Plattenfirmen und Veranstalter wichtig sind, um Konzerte zu beschreiben und zu verkaufen. Für mich machen wir ganzeinfach Musik, gepaart mit Spaß. Es kommt regelmäßig vor, dass sich ein Song mal mehr nach Reggea, mal nach HipHop und später nach Rock anhört.

Man hat das Gefühl, dass Ihre Band mit allem kompatibel ist. Sie waren schon Vorband von den Ärzten, haben Festivals mit Rammstein und Metallica gespielt. Muss man bei Ihrem Stil nicht auch noch Blasmusik-Metal dazubringen?

Unbedingt sogar. Alles, was Spaß macht, gehört dazu und findet Einfluss auf der Bühne. Bei uns gibt es keine Scheuklappen, nur Qualität.

Kann man bei Ihnen auch sagen: Jodeln goes Rock’n’Roll?

Nein, das bitte dann auch nicht. Manche würden uns manchmal sehr gerne jodeln hören, aber das ist eines der ganz wenigen Sachen, die wir nicht machen.

Sie sind im Januar zu einer Welttournee aufgebrochen. Start war in Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam. Wie sind Sie auf so eine Idee gekommen?

Wir sind da sehr unbedarft rangegangen. Es gibt ja das Around-the-world-Flugticket. Jeder von uns hat sich so eines gekauft und danach haben wir uns überlegt, wo wolle wir eigentlich hin. Jeder hat ein paar Städte aufgeschrieben und dann haben wir versucht, dort irgendwelche Auftritte klarzumachen.

Die Tour war also eigenfinanziert?

Sagen wir so: Wir haben uns zu unserem Zehnjährigen selbst beschenkt und uns einen Traum erfüllt.

Dann standen Hong Kong, Tokio, Sydney, Honolulu, Mexiko City, Marrakesh und sogar eine Sambaschule in Rio de Janeiro auf dem Programm. Wie war es?

Es war fantastisch. Wir werden diesen 42-tägigen Trip nie vergessen. Es hat uns wirklich noch einmal zusammengeschweißt. Außerdem wussten wir, dass wir danach viele Auftritte haben werden und so konnten wir viel zusammen spielen.

Seit April läuft nun Ihre Bierzelt-Tour. Ist das nicht ein Kulturschock für Sie?

Eigentlich ist das auch so etwas wie eine Welttour. Nur in einem Mikrokosmos und mit sauvielen Dialekten. Es gibt regional wahnsinnig viele Unterschiede, das glaubt man gar nicht.

Gibt es also Parallelen zur Welttour?

Klar, wir wollen auch im Bierzelt viel Kontakt mit den Leuten. Wir spielen dort auch immer mal wieder Fußball. Neulich haben wir sogar einen Turmspring-Wettbewerb gemacht, weil das Gelände direkt neben einem Freibad war. Das macht das Ganze einfach aus.

Vor zwei Jahren haben Sie in Meersburg gespielt. Der Schlossplatz ähnelte dabei einem wahren Tollhaus. Eine Szene war dabei mehr als bemerkenswert. Frontmann Stefan Dietl hat gesehen, dass sich ein Mädchen in den ersten Reihen verletzt hat. Daraufhin unterbrach er das Konzert, sprang von der Bühne rannte ins Publikum und erkundigte sich höchstpersönlich bei ihr, wie es ihr geht. Wie wichtig sind Ihnen Ihre Fans?

Sie sind natürlich das Allerwichtigste. Ich kann mich übrigens noch sehr gut an die Szene erinnern. Unterbrechungen gibt es bei uns öfter. Das ist uns einfach ganz wichtig, dass nichts passiert. Das Schlimmste, was passiert ist, war Nasenbluten oder mal ein gebrochener Zeh. Stefan ist da übrigens der absolut richtige Mann, er ist nämlich ausgebildeter Rettungssanitäter. Mittlerweile haben wir sogar unseren eigenen Security-Mann dabei.

Und was macht der?

Er schaut weniger auf uns als auch das Publikum. Wenn er etwas sieht, dann gibt er uns ein Zeichen. Dann wissen wir jederzeit Bescheid. Die Leute sollen einfach ausgelassen feiern, ohne dass etwas passiert.

Auf Ihrer Tour sticht ein Termin heraus. Am 7. September waren Sie für ein Konzert in Ibiza. War dort auch ein Bierzelt?

Nein. Das ist so etwas wie ein Hippie-Festival. Unser Manager hat seinen Zweitwohnsitz auf Ibiza und hat uns schon öfter eingeladen. Dieses Jahr hat es endlich geklappt.

Ein Markenzeichen von Ihnen ist es, dass Sie regelmäßig barfuß auf der Bühne stehen. Wie kam das?

Das hat sich so eingebürgert. Früher waren wir alle zusammen in einem Auto unterwegs. Wenn man auf Tour ist und Turnschuhe trägt, war das im Auto kaum mehr auszuhalten. Dann sind wir eben barfuß unterwegs gewesen. Das haben wir beibehalten, wie unsere Lederhosen. Die sind einfach so gut wie unkaputtbar und das ist einfach super.

Und warum sollten die Leute auf ein LaBrassBanda-Konzert kommen?

Na um eine schöne Zeit zu haben. Wer uns nur von einem Lied oder einem Album her kennt, weiß nicht, was bei uns abgeht. Wir geben immer alles auf der Bühne, um mit den Besuchern zu feiern und sie zum Schwitzen und zum Jubeln zu bekommen. Das muss man erlebt haben.

Karten zu gewinnen

Die Gruppe hat sich 2007 zusammengetan und stammt aus Übersee am Chiemsee. Der Name ist eine Zusammensetzung des italienischen „la banda" und des englischen „brass band", was beides auf Deutsch „Blasmusikkapelle" bedeutet. Die Band spielt am 12. Oktober bei der Kirchweih in Hilzingen.