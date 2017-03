Hilzingen Kiesabbau im Dellenhau: Gemeinderat Hilzingen kann sich nicht zu einem Nein durchringen

Der geplante Kiesabbau im Dellenhau fürht zu einer Kontroverse im Hilzinger Geminderat. Der spricht sich mit knapper Mehrheit gegen eine ablehnende Stellungnahme aus. Die SPD denkt nun über einen Bürgerentscheid nach.

Mit knappster Mehrheit – 10 zu 9 Stimmen – hat der Gemeinderat am Dienstagabend den Antrag der SPD/UL-Fraktion abgelehnt, gegen den beantragten Kiesabbau im Hilzinger Gewann Dellenhau Stellung zu beziehen. Wie es nun weitergehen soll, ob die Gemeinde Hilzingen damit endgültig auf eine wie auch immer lautende Stellungnahme verzichten will – und damit auf die Möglichkeit politisch Druck zu machen -, wurde nicht mehr angesprochen. Viel Zeit bleibt jedenfalls nicht mehr: Die Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen des Raumordnungsverfahrens endet am 4. April.

Die SPD-Rätin Andrea Baumann kündigte an, die Gegebenheiten für einen Bürgerentscheid überprüfen zu wollen – trotz ihrer Zustimmung zu entsprechenden Wortmeldungen aus den Ratsreihen, dass das Thema Dellenhau bei den Hilzinger Bürgern auf wenig Interesse stoße. Davon zeugten auch die Zuhörerzahlen: Gerade mal fünf Bürger hatten sich bei der Ratssitzung eingefunden, fast alle in Nachbarschaft zum Dellenhau wohnend.

Es war das erste Mal, dass der Hilzinger Gemeinderat dieses Vorhaben des Kieswerks Birkenbühl, Überlingen, behandelte. Die politischen Gremien der umliegenden Kommunen Singen, Rielasingen-Worblingen und Gottmadingen haben dazu schon lange abschlägige Resolutionen eingereicht. "Wir haben das Thema zweieinhalb Jahre einfach ausgesessen", kritisierte Barbara Kissmehl (SPD).

Als – wenn auch späte – Abwägungshilfe hatten die Hilzinger Räte an diesem Abend eigentlich die Vorstellung der Kies-Bedarfsanalyse der Raumschaft durch einen Vertreter des Regionalverbands erwartet. Diese fiel aus. Der Vertreter habe kurzfristig abgesagt, so Bürgermeister Rupert Metzler auf Nachfrage. Metzler bezog übrigens heftige verbale Prügel. Er hatte in einer Stellungnahme gegenüber dem SÜDKURIER vielerorts den Eindruck erweckt, die Interessen des Abbau-Unternehmens zu verteidigen. "Nicht alle Bürger verstehen das als Ihre persönliche Meinung, sondern als die des Gemeinderats", schimpfte Holger Graf (FW).

Kritik gab es darüber hinaus insbesondere auch, weil die Gemeindeverwaltung auf die Erarbeitung einer Stellungnahme als Diskussionsvorlage verzichtet hatte. "Wir können das hier in dieser großen Runde nicht von Grund auf selbst leisten", so Sigmar Schnutenhaus (FDP). "Wenn wir die Möglichkeit zur Stellungnahme haben, sollten wir sie auch ergreifen", monierte Olaf Fuchs (CDU).

Abgesehen von der SPD/UL-Fraktion äußerten nur wenige Räte eine eigene Meinung: Doris Buhl (FW) befand für sich die insgesamt positiven raumordnerischen Gutachten als wesentlich. Zustimmung für einen Abbau gab es trotz erheblicher Bedenken auch von Martin Jordan (FW): Er wisse, wie sehr Kies benötigt werde, so der Statiker. Marianne Guthoff (CDU) sprach sich unter anderem wegen Bedenken in den Bereichen Natur und Umwelt und der nachhaltigen Ressourcensicherung dagegen aus. "Ich brauche für mich und Hilzingen diesen Abbau nicht", lautete auch das Statement von Holger Graf (FW), ganz ähnlich das vehement vorgebrachte von Andreas Wieser (FDP).

Die einzige Chance

Das geplante Kiesabbau-Gelände Dellenhau liegt zwar auf Hilzinger Gemarkung, gehört aber dem Forst Baden-Württemberg. Der Forst verpachtet es dem Kieswerk Birkenbühl, Überlingen. Im Augenblick läuft noch ein Raumordnungsverfahren. Herrin des Verfahrens ist das Regierungspräsidium Freiburg, das nach Abwägung der verschiedenen Interessen eine Empfehlung aussprechen wird. Im Raumordnungsverfahren ist die Öffentlichkeit beteiligt und kann Stellung nehmen. Diese Öffentlichkeitsbeteiligung endet Anfang April. Die raumordnerischen Gutachten sind im Internet einzusehen. Danach ist die Genehmigungsbehörde gefordert: Das ist das Landratsamt Konstanz und nicht die Gemeinde Hilzingen. Hilzingen kann sich wie jeder Bürger einzig durch eine Stellungnahme im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung einbringen. (drm)