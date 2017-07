Hilzingen Jahresgalakonzert des Musikverein Weiterdingen

Musikverein Weiterdingen demonstriert beim Jahresgalakonzert einen guten Zusammenhalt und beste Nachwuchsausbildung

Hilzingen – Als nach den Zugaben des Blasorchesters der rote Bühnenvorhang schon gefallen war, erhob sich ein lautes Klatschen und Lachen auf der Bühne. Die Musiker waren nicht mehr zu sehen, sondern nur noch zu hören. Zum Schluss erschallte eine Art Jubelkanon, ähnlich den Ritualen eines Sportteams nach einem gewonnenen Spiel. Dieses Verhalten der Aktiven des Musikvereins Weiterdingen sagt viel über das Wir-Gefühl innerhalb des Orchesters aus und über die Leistungen der Verantwortlichen um Dirigent Andreas Jeck. Dazu passt auch, dass die Mitglieder des Weiterdinger Musikvereins Simon Riedinger, einen aus der jungen Garde, zum ihrem Vorsitzenden gewählt haben. Er führte auf dem Jahresgalakonzert locker und souverän durch den Abend. Trotz der vielen anspruchsvollen Stücke meisterte das Orchester die Stücke mit Können und Selbstvertrauen. Bei den volkstümlicheren Lieder, wie etwa dem Klang der Alpen von Kurt Gäble, klatschte das Publikum begeistert mit.

Zuvor hatte das Jugendblasorchester des Vereins in der gut gefüllten Wiesentalhalle in Weiterdingen gezeigt, welch satten Klang auch sie schon auf die Bühne bringen können. Vizedirigentin Sandra Schlatter machte in ihrer Ansprache darauf aufmerksam, dass das Jugendorchester seit 20 Jahren bestehe und in dieser Zeit 90 Kinder die musikalische Ausbildung durchlaufen hätten. Wie als Bestätigung der guten Ausbildungsleistungen erhielten fünf der Jungmusiker ihr Leistungsabzeichen in Bronze. Franka Britsch, Nadine Gerdt und Nadja Sabellek wurden mit dem Leistungsabzeichen in Silber geehrt. Die Gäste, der Musikverein Randegg, unter der Leitung von Ralf Schrul, brachten daraufhin die Musikfreunde mit ihrem Repertoire, das von Michael Jackson bis Herb Albert reichte, in Stimmung. Edgar Hachamm, der ehemalige Vorsitzender des Musikvereins Weiterdingen, wurde mit der Verdienstmedaille in Bronze des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee geehrt.

Bildergalerie im Internet: