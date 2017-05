Hilzingen Hilzinger sind stolz auf eine besondere Orgel

Nach der Renovierung der Orgel verfügt die Hilzinger Peter-Thumb-Kirche über ein außergewöhnliches Instrument. Der ihm zu Ehren veranstaltete Barocksommer mit namhaften Interpreten soll zu einer festen Einrichtung werden.

Musikalische Barockperlen bekommen die Besucher der Veranstaltungen des Hilzinger Barocksommers geboten. Möglich macht diese hochkarätige Orgelkonzert-Reihe mit renommierten Organisten und Musikern die neue Orgel im Gehäuse des 1749 gebauten Original-Instrumentes in der Peter-Thumb-Kirche. Ihre Anschaffung war die letzte umfangreiche Maßnahme innerhalb der aufwendigen Totalsanierung der katholischen Pfarrkirche, die vielen als die kleine Schwester Birnaus und als die schönste Dorfkirche im Südwesten gilt.

Das seiner Umgebung entsprechende, wieder als Barockorgel aufgebaute Instrument habe eine herausragende Klangfülle, -farbe und -qualität, die durch die ausgezeichnete Akustik im Gotteshaus voll zum Tragen komme, streicht voller Freude der Bezirkskantor und Orgelsachverständige der Erzdiözese Freiburg Georg Koch heraus. Er hat die Restaurierung begleitet, das Eröffnungskonzert im März gegeben und betont: "Die ursprüngliche Klanggestaltung von 1750 ist wieder voll rekonstruiert." Koch eröffnet auch die Konzertreihe mit geistlicher Musik am Pfingstsonntag.

Auch Andrea Jäckle ist erpicht darauf, auf dem von der als erstklassig bekannten Orgelmanufaktur Thomas in Belgien gebauten Instrument zu spielen. Sie ist sich sicher, dass die Hilzinger Orgel bald regelrechte Organisten-Tourneen in den Hegau ziehen wird. "Das ist bei allen so herausragenden Instrumenten so", sagt sie. Die in Hilzingen lebende künstlerische Leiterin der Konzerte und Kirchenmusikerin macht derzeit ihren Master-Abschluss in Trossingen bei Stefan Johannes Bleicher. Der Professor für Orgelspiel an der staatlichen Musikhochschule Trossingen ist ebenfalls Mitwirkender beim Hilzinger Barocksommer. Des Weiteren spielen der namhafte Schweizer Organist Jean Claude Zehner und mit Jäckle der in Israel geborene Klarinettist Teddy Ezra.

Das ist große Kunst im kleinen Dorf, freut sich Bürgermeister Rupert Metzler. Die Gemeindeverwaltung unterstützt die Organisatoren aus der Kirchengemeinde. Der Hilzinger Barocksommer werde keine Eintagsfliege werden, verspricht das Gemeindeoberhaupt: Die Sponsoren – außer Hilzingen die Sparkasse Engen-Gottmadingen und die Thüga – haben ihre Mithilfe verbindlich für drei Jahre zugesagt.

Die Orgel hat 350 000 Euro gekostet. Ihre Anschaffung konnte von der Kirchengemeinde gestemmt werden – auch Dank der großen Spendebereitschaft der Bevölkerung, die zur Gesamtkirchenrenovierung 260 000 Euro beigetragen hat. Deshalb lege man auch großen Wert darauf, das Instrument für die Bevölkerung erlebbar zu machen, sagt der Kirchengemeinderat Meinrad Riede: "Das ist ein kleines Dankeschön", ergänzt Willi Knapp vom Bauförderverein.

Die Termine

Das sind die Orgel-Konzerte des Hilzinger Barocksommers in der katholischen Pfarrkirche jeweils am Sonntag um 19 Uhr mit anschließendem Apéro. Eintritt frei, Spenden erbeten. 4. Juni: Georg Koch: Komm Heiliger Geist. Orgelmusik zum Pfingstfest." 11. Juni: Stefan Johannes Bleicher: Eine musikalische Reise durch das barocke Europa. 18. Juni: Andrea Jäckle und Teddy Ezra: Mittsommer-Musik. 25. Juni: Jean Claude Zehnder "Kontraste – ernst und heiter". (drm)