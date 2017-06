Hilzingen Hilzinger lieben ihren Wohnort: Der SÜDKURIER im Gespräch mit Hilzingern

Bei der Aktion "Der SÜDKURIER gibt einen aus" gibt es aber auch kritische Beiträge, wie zum Thema Neugestaltung der Ortsmitte

Die Besucher der Aktion "Der SÜDKURIER gibt einen aus" genossen bei guten Gesprächen die freundliche und entspannte Atmosphäre im Freibad Hilzingen. Der SÜDKURIER lädt recht regelmäßig zu solchen Veranstaltungen ein – in immer wechselnden Orten. Schließlich will die Tageszeitung der Region Präsenz zeigen, und vor allen Dingen aus erster Hand erfahren, was ihre Leser interessiert und welche Themen sie in ihrem Wohnort beschäftigen.



Das heftig in die Diskussion geratene geplante Kiesabbaugebiet im Dellenhau spielte für einmal keine Rolle. Das sei mit der Entscheidung des Gemeinderats, sich der ablehnenden Stellungnahme der Nachbargemeinden Gottmadingen, Singen und Rielasingen-Worblingen anzuschließen, vorerst einmal abgehakt, meinte der ehemalige Vorsitzende des Hilzinger BUND, Emil Grass, der sich stark in den Reihen der Abbau-Gegner engagiert hat.

Was die Hilzinger derzeit mehr beschäftigt, ist die Innerortssanierung. Der Spatenstich für den neuen großen Dorfplatz, der sich von der Schule bis zum Beginn des Schlossgartens nördlich des Rathauses erstrecken wird, hat gerade stattgefunden. Die eigentlich unter Bürgerbeteiligung erarbeitete Planung stößt nach den Gesprächsbeiträgen auf wenig Gegenliebe. Die Bürger-Anregungen hätten zu wenig Beachtung gefunden, waren sich Ursula und Manfred Hirner mit Emil Grass einig. Vor allem die Dimensionen und die zu erwartende mangelnde Beschattung stoßen auf wenig Gegenliebe. Auch die Gemeinderätin und Vorsitzende des im letzten Jahr gegründeten Freibad-Fördervereins, Andrea Baumann, meinte, dass sie sich bis heute nicht so richtig für die Planung erwärmen könne.

"Das Radwege-Netz könnte noch besser ausgebaut werden, vor allem zu den Ortsteilen, wie Dietlishof", monierte Andrea Baumann. "Touristisch sollte Hilzingen mit der schönen Landschaft besser vermarktet werden", fand ihre SPD-Gemeinderatskollegin Barbara Kissmehl.

Aber insgesamt zeigten sich die Teilnehmer der SÜDKURIER-Aktion wenig problemorientiert. Wahrscheinlich war die Stimmung in der Runde auch einfach viel zu gut dafür. Ganz angeregt und lebhaft wurde das Gespräch nämlich bei der Frage, was das Leben in Hilzingen schön macht. Und da gab's bei niemandem Zweifel: "In Hilzingen gibt es fast alles, was der Mensch für seine Grundversorgung und auch ein ganzes Stück darüber hinaus braucht", so Ingrid Hunn in Übereinstimmung mit den anderen: Die Infrastruktur stimmt. Es gibt eine gute Kinder- und Kleinkinderbetreuung, eine Grundschule und eine Gemeinschaftsschule mit Zweigstellen in Ortsteilen, eine weitere – private – Gemeinschaftsschule, in der bald auch das Abitur gemacht werden kann. Die ärztliche Versorgung ist vorhanden, die Einkaufsmöglichkeiten passen.



"Hier lässt es sich gut leben", sagte Lucia Jortzik. Als nicht so gut wird die ÖPNV-Anbindung insbesondere der beiden Ortsteile Duchtlingen und Weiterdingen betrachtet. "Die Option, ein Anrufsammeltaxi zu nutzen, muss noch optimiert werden", erklärte Andrea Baumann. Als wirkliches Manko betrachten die Hilzinger allerdings, dass zu wenig Gastronomie vorhanden sei. "Das ist aber bei der Nähe der großen Schwesterstadt Singen – wie in anderen Lebensbereichen auch – kein allzu großes Problem, fand Heinz Schnieber.

"Viel Lob gab es für das Hilzinger Bad. "Ich bin begeistert von der Einrichtung. Alles geht dort sehr familiär zu. Und es hat einen Bademeister, der sich mit einer persönlichen Ansprache um alles kümmert", schwärmte Claudia Kessler-Franzen, Geschäftsführerin des Standort-Marketingvereins Singen Aktiv, gegenüber unserer Redaktion. Sie wohnt in Hilzingen und geht gerne ins dortige Bad. Der Park mit seinen großen Bäumen hat es ihr besonders angetan. Auch Stefan Fehrenbach mag das Bad.



Der Hilzinger ist Rektor der Singener Hohentwiel-Gewerbeschule, seine Frau zweite Vorsitzende des Fördervereins Hilzinger Freibad. "Das spricht für die große Verbundenheit", sagte Fehrenbach. Auch darin waren sich alle einig: Martin Gänsler gilt als gute Seele im Familienbad Hilzingen. Seit fast 25 Jahren steht der Schwimmmeister nicht nur dafür, dass dort alles funktioniert und bestens gepflegt ist. Er und seine Stellvertreterin Rita Assire sorgen mit ihrer freundlichen und kommunikativen, zuvorkommenden Art dafür, dass sich die Badegäste rundum wohlfühlen.

Anekdoten rund ums Bad