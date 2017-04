Hilzingen Hilzinger Schulgarten wird zum Lernfeld der christlichen schule

Start für Gemüse-Ackerdemie: Teilnehmer wollen nachhaltig handeln lernen bei einem Umweltprojekt zum Anpacken.

Mit der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages startet die christliche Schule im Hegau das Programm "Gemüseackerdemie" und macht den Acker vor der Schule zur Akademie für Nachhaltigkeit. "Nach den Leitlinien der Bildung für nachhaltige Entwicklung werden Schüler der Christlichen Schule im Hegau praktisch und theoretisch den Zusammenhang von umweltschonender Ressourcennutzung, Biodiversität, klimafreundlichem Konsumverhalten und nachhaltiger Landwirtschaft verstehen lernen", erläutert Schulleiterin Siglinde Unger. Neben vielen praktischen Erfahrungen erhalten die Schüler jede Woche die aktuelle Ausgabe „Ackernews“ und sollen nebenbei biologisches Fachwissen wie auch ein handlungsorientiertes Können erwerben. "Starten wird das Ganzjahresprojekt die jahrgangsgemischte Lerngruppe 3-4", so Unger.

Bei einem Blick in die Materialien tauchen bereits spannende Fragen auf: Wie lebt eigentlich ein Regenwurm und was bedeutet der Tomatenanbau in Spanien für die Menschen dort? Die Schüler sind begeistert. "Heute durften wir zum ersten Mal auf unseren Acker", freut sich die zehnjährige Marleen Happle. Gemeinsam mit den Betreuern Thomas, Gregor und Johannes hat sie Gemüse, Blumen und Kräuter gepflanzt – von Rote Beete und Kartoffeln bis zu Salat. Voller Eindrücke bilanziert auch die Neunjährige Chiara Berg ihren ersten Tag in der Gemüseackerdemie: "Ich habe heute so viel gelernt." Und die gleichaltrige Greta Meusel kann kaum den nächsten Gartentag erwarten: "Ich freue mich riesig auf das nächste Mal", ruft sie voller Freude. Biologische Besonderheiten sind in der Gemüseackerdemie besonders interessant.

"Ich habe heute gelernt, dass es blaue Kartoffeln gibt", wundert sich Benni Baitler (10). Sein Schulkamerad Kjeran Bertschi (9) denkt schon weiter. "Ich freue mich auf das Obst, das Gemüse und die Erdbeeren", hat er bereits die Ernte im Blick. Auch Ackerdemie-Mitarbeiter Christian Osann (10) hat süße Vorstellungen: "Ich freue mich auf die Erdbeerenernte und auf die Ernte vom Salat." Doch dazu gehört vorerst Geduld. Denn eines haben alle Teilnehmer beim ersten Tag im grünen Klassenzimmer gelernt, richtig zu arbeiten. Voller Eindrücke haben sie am Ende die Gartengeräte aufgeräumt.

Als Kooperationspartner waren Lehrerin Anke Born-Müller und Unterstützer Michael Grimm mit dabei, das Lernfeld Acker zu bestellen. Thomas Gladis vom begleitenden Sozialunternehmen Ackerdemia ist als Projektleiter für die Umsetzung der "Gemüseackerdemie" in Hilzingen verantwortlich. Er studierte Biologie und Ökologie in Leipzig, arbeitete an der Genbank in Gatersleben und unterstützt den Aufbau nichtstaatlicher Sortensammlungen. Als Gründungsmitglied des Dachverbandes Kulturpflanzen- und Nutztiervielfal liegt Thomas die Erforschung regionaler Kulturpflanzen besonders am Herzen.

Die Idee

bei der christlichen Schule, Tel. (07731) 18 71 80, oder im Internet: www.cs-bodensee.de

Der Potsdamer Christoph Schmitz entwickelt die "GemüseAckerdemie" seit 2012 und testete das Konzept mit seiner Schwester Ulrike Päffgen und deren Schulklasse in einem ersten Pilotprojekt. Die wissenschaftliche Begleitung dokumentiert Begeisterung auf dem Acker, nachgewiesene Lernerfolge und wachsendes Bewusstsein für Lebensmittel. Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt in 2013 wird das gemeinnützige Sozialunternehmen Ackerdemia gegründet. An mittlerweile über 40 Standorten in acht Bundesländern und in Österreich läuft das Projekt (bie).