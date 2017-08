Hilzingen Hilzinger Bürger sorgen sich um die innere Sicherheit

Der CDU-Ortsverband veranstaltete eine Diskussion zum Thema. Staatssekretär Günter Krings und der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung debattierten mit. Sie plädierten für sicherheitspolitische Kooperationen zwischen den Kommunen, dem Land und dem Bund.

Islamistische Terroranschläge, Gewalt durch linke Autonome und Rechtsradikale, Wohnungseinbrüche, No-Go-Areale in Deutschland, in die sich nicht nur der Bürger, sondern auch die Polizei nicht mehr zu gehen traut – das Thema Innere Sicherheit beschäftigt viele Bürger und treibt sie um. Als Beleg dafür lässt sich werten, dass eine Diskussionsveranstaltung der Hilzinger CDU zum diesem Thema im August-Dietrich-Saal trotz des schönen Sommerabends das Interesse von fast fünfzig Besuchern fand. Auf ihr erläuterte Günter Krings, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium und Stellvertreter von Lothar de Maizière, was im Bereich der Sicherheitsgesetzgebung in den letzten Jahren umgesetzt wurde und wo die CDU derzeit bei diesem Thema steht. Begleitet wurde Krings von Andreas Jung. Der CDU-Bundestagsabgeordnete ging insbesondere auf die Region ein.

Zwar habe Baden-Württemberg die niedrigste Kriminalitätsquote und liege bei der Aufklärung von Straftaten weit vorne, von der Bevölkerung werde das aber teilweise anders wahrgenommen, führte Marianne Guthoff, Vorsitzende der CDU Hilzingen an. "Die Bürger erwarten von uns mit Recht, dass alles Erforderliche getan wird, um Sicherheit und damit Freiheit zu sichern", so Jung. Er weiß, wie sehr das Thema die Menschen beschäftigt: Es werde aktuell ständig an ihn herangetragen. Jung sieht in einer Sicherheitspartnerschaft mit enger Kooperation zwischen Kommunen, Land und Bundesbehörden einen Weg, die Kriminalität zu bekämpfen und für mehr Sicherheit auch in der hiesigen Grenzsituation zu sorgen. In Nordrhein-Westfalen, wo Krings im Vorstand der Landes-CDU ist, gibt es derartige Partnerschaften schon häufig. Allerdings nicht auf dem Niveau der Stadt Freiburg, die Jung als Vorreiter in Baden-Württemberg anführte.

Innere Sicherheit ist zwar eines der CDU-Themen zur bevorstehenden Bundestagswahl. Zu Parteipropaganda ließ sich Krings allerdings nicht hinreißen, wenn auch schnell klar war, dass er durchgängig die derzeitige Positionen der CDU vertritt. Er ist ein Befürworter von – unter anderem – mehr Polizeipräsenz, mehr Kompetenzen der EU bezüglich der Sicherung der Außengrenzen und konsequenter Abschiebung abgelehnter Asylsuchender. Er plädierte für einen starken Staat, der sein Gewaltmonopol auch durchsetzt, für eine Stärkung der Extremismusprävention und für mehr Ausstattung und Personal zur Bekämpfung der Cyber-Kriminalität.

Wenn auch die DRK-Bereitschaftsleiterin Sylvia Halamoda Marschner sich dafür verwandte, nicht nur Polizisten, sondern auch die Angehörigen der Hilfsorganisationen zu ihrem Schutz mit Körperkameras auszustatten – die Diskussion mit dem Publikum entwickelte sich schnell in Richtung Flüchtlinge und Zuwanderer. Günter Krings präsentierte sich als Verfechter einer geregelten Zuwanderung: "Wir haben eine humanitäre Aufgabe zu erfüllen", so der Staatssekretär. "Aber noch ein Mal 900 000 Flüchtlinge in einem Jahr würde das Schengen-Abkommen nicht überleben."

Zur Person

Günter Krings gehört seit 2002 dem Deutschen Bundestag an und vertritt dort den Wahlkreis Mönchengladbach. Der promovierte Jurist ist seit 2013 parlamentarischer Staatssekretär beim Minister des Inneren. Von 2009 bis 2013 war er stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU Bundestagsfraktion, zuvor Justiziar der Fraktion (2008-2009) und auch Vorsitzender der Jungen Gruppe (2002-2005). Krings hat einige Jahre als Vorsitzender den Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung im Deutschen Bundestag geleitet.