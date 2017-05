Hilzingen Hilzingens neue Ortsmitte startet

Zentrum wird umfangreich umgestaltet

Die Bagger sind angerollt, der Startschuss für die ersten Baumaßnahmen für den neuen Dorfplatz ist gefallen. Bereits vor einigen Wochen wurden die Bäume gefällt, die die nördliche Abgrenzung des bisherigen Platzes bildeten. Zwischenzeitlich wurde der Belag entfernt, die sanierungsbedürftigen Spielgeräte vor der Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule abgebaut. Gerade laufen die vorbereitenden Arbeiten Wasser, Abwasser und Breitband-Versorgung. Bis zur Hilzinger Kirchweih im Oktober soll dann das, großzügige, modern gestaltete neue Herz von Hilzingen bis zur Hauptstraße hin fertig sein.

Die endgültigen Dimensionen des Platzes sind noch ein ganzes Stück größer: Die Hauptstraße wird in den Platz integriert, der sich dann bis in den jetzigen Schlossgarten erstrecken soll. Eine ansprechende Möblierung, Spielmöglichkeiten und Brunnen versprechen ein ganzes Stück mehr an Lebensqualität in Hilzingen. Auf 1,3 Millionen Euro ist die gesamte Neugestaltung von Platz und Straße zwischen Rathaus, Kirche und Schule berechnet.

Die Neugestaltung des Dorfplatzes ist ein Teil der Hilzinger Ortskernsanierung aus dem Landessanierungsprogramm geförderten Ortskernsanierung, die mit dieser Maßnahme auf Hochtouren kommt. Im Rahmen der Ortskernsanierung sind bisher nicht nur private Vorhaben durchgeführt worden. Auch das noch junge Bürgerbüro im Hilzinger Rathaus ist dieser Förderung mit zu verdanken.

Das vollständige Sanierungsgebiet umfasst den Ortskern entlang der Hauptstraße einschließlich der markanten öffentlichen Anwesen: Für die Wiederinstandsetzung des sogenannten Alten Rathauses hat sich mit dem Wirtschaftsbüro Kiefer, Engen, bereits ein tatkräftiger Investor gefunden.

Für die Schaffung von Wohnraum hinter dem Gebäude steht die Baugenossenschaft Familienheim Bodensee, Radolfzell, bereit. Die Planung der Hilzinger Ortskernsanierung ist unter Einbezug und Mitbeteiligung der Bevölkerung entstanden.