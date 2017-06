Hilzingen Hilzingens nächster Pfarrer knüpft erste Kontakte

Hilzingen bekommt einen jungen Pfarrer: Thorsten Gompper ist derzeit noch Vikar und bereitet sich auf seine erste Pfarrstelle vor – unter anderem mit vielen Besuchen in Hilzingen.

Bis Thorsten Gompper die Leitung der Seelsorgeeinheit Hohenstoffeln-Hilzingen als Nachfolger von Pfarrer Hans Moser übernimmt, gehen noch ein paar Monate ins Land. Der Vikar, der derzeit in der Seelsorgeeinheit Oberes Elztal tätig ist, war jedoch schon mehrmals in seiner künftigen Gemeinde zu Besuch und knüpfte erste Kontakte. In der Pfarrkirche St. Peter und Paul sprach der SÜDKURIER mit dem angehenden Pfarrer über seine künftige Aufgabe.

Gompper wirkt im Gespräch offen und sympathisch. Auf dem Tagesprogramm beim Besuch in Hilzingen stünden unter anderem eine Besprechung und gemeinsames Mittagessen mit kirchlichen Mitarbeitern, der Gottesdienstbesuch am Abend und ein Treffen mit dem Pfarrgemeinderat stehen, gibt der 39-Jährige bereitwillig Auskunft. Grundsätzlich könne man überall Gottesdienst feiern, sagt er auf die Frage, was er beim Anblick seiner künftigen Wirkungsstätte empfinde. "Doch die Hilzinger Kirche gefällt mir sehr – das Herz spricht ja auch mit", betont er. Gompper zeigt sich beeindruckt – sowohl vom Ergebnis der umfangreichen Kirchenrenovierung als auch von der Unterstützung des Baufördervereins. Auf der Homepage der Seelsorgeeinheit habe er nachlesen können, wie aktiv sich der Verein für das Großprojekt eingesetzt habe, sagt er anerkennend.

Nachdem Pfarrer Hans Moser im März mit der Mitteilung, dass er am 1. Juli in Ruhestand gehe, für große Überraschung gesorgt hatte, ist die Freude über die rasche Neubesetzung der Stelle umso größer. "Wir freuen uns sehr, dass es so schnell weitergeht und wir einen so jungen Pfarrer bekommen", sagt Maria Harder. Da Thorsten Gompper als Vikar derzeit in der Jugendarbeit tätig sei, hoffe sie, dass sich in diesem Bereich durch den neuen Stelleninhaber etwas bewege, betont die Pfarrgemeinderatsvorsitzende.

Es sei ein nahtloser Übergang, da Pfarrer Moser sich bereiterklärt habe, seinen Dienst fortzuführen bis sein Nachfolger die Stelle antrete, sagt Maria Harder. Im Juli 2014 hatte Moser die Leitung der Seelsorgeeinheit Hohenstoffeln-Hilzingen übernommen. "Es war eine gute Zusammenarbeit – trotz zum Teil kontroverser Ansichten", betont sie. Die Situation in den vergangenen drei Jahren sei für den Pfarrer nicht leicht gewesen. Für die Kirchenrenovierung sei viel Energie aufgewendet worden. Ansonsten habe es in dieser Zeit nur wenig Gestaltungsspielraum gegeben, erklärt Maria Harder. Moser habe sich im Bildungswerk stark engagiert. "Seine Liturgie-Kurse waren gut besucht und die Teilnehmer waren begeistert", sagt sie. Seine Gottesdienste seien ebenfalls sehr gelobt worden. Auf Pfarrer Mosers Wunsch hin, sei zu seiner Verabschiedung in den Ruhestand kein großes Fest, sondern lediglich ein Umtrunk nach dem Gottesdienst zum Patrozinium am Sonntag, 2. Juli, geplant, kündigt Harder an.

Dienstbeginn des neuen Pfarrers ist am 1. September. "Es ist meine erste Pfarrstelle und ich freue mich sehr darauf", betont Thorsten Gompper. Drei Stellen seien zur Verfügung gestanden und seine Wahl sei auf Hilzingen gefallen. "Ich bin gerne bei den Leuten, daher kommt mir eine kleine, ländlich geprägte Gemeinde entgegen", erklärt er. Das erste Jahr sei geprägt vom Zuhören, denn zunächst gehe es darum, sich über die Situation vor Ort zu informieren. Sein Dienstwohnsitz soll im Pfarrhaus in Weiterdingen sein, das derzeit renoviert werde. Dies habe die Erzdiözese Freiburg entschieden, da eine Renovierung des Hilzinger Pfarrhauses weitaus aufwendiger gewesen wäre.

In Hechingen, wo er aufgewachsen sei, habe er sich als Ministrant und später als Oberministrant engagiert, sagt Gompper. Schon damals habe Kirche für ihn Gemeinschaft und Heimat bedeutet. Nach der Realschule habe er eine Ausbildung als Chemikant gemacht und danach drei Jahre in diesem Beruf gearbeitet. "Doch ich habe immer eine Sehnsucht in mir gespürt", sagt er. Die Überlegung, ob er sich umorientieren und den Priesterberuf ergreifen solle, habe ihn lange beschäftigt. "Erst als ich beschloss, diesen Weg zu gehen, wurde ich innerlich ruhig und konnte wieder schlafen", erklärt er. Diese Entscheidung, die er mit 21 Jahren getroffen habe, sei in Familie, Freundes- und Bekanntenkreis damals nicht überall auf Verständnis gestoßen.

"Aber ich habe es nicht bereut, es war der richtige Weg", sagt er heute. Nichts anderes habe diese Sehnsucht stillen können. "Ich setze alles auf eine Karte – auf Jesus Christus", betont Gompper und macht deutlich, dass er sich bewusst für diese Lebensform entschieden habe, um den Glauben zu leben und die Botschaft von Jesus Christus weiterzugeben. Was die Gemeinschaft in der Seelsorgeeinheit betrifft, gehört es seiner Meinung nach dazu, auch mal um eine Entscheidung zu ringen. "Wichtig ist jedoch, dass man danach auch wieder zusammen Kaffee trinken kann", stellt Gompper fest.

Zur Person

Thorsten Gompper wurde 1978 in Villingen-Schwenningen geboren und ist ab dem 10. Lebensjahr in Hechingen (Zollernalbkreis) aufgewachsen. In der katholischen Kirche engagierte er sich als Ministrant. Nach der Realschule machte er eine dreijährige Ausbildung zum Chemikant und arbeitete dann drei Jahre in diesem Beruf. Mit 21 Jahren beschloss er nach vielen Überlegungen, den Weg in Richtung Priester zu gehen, hielt sich aber die endgültige Entscheidung noch offen. Er machte das Abitur nach und ging dann zum Theologiestudium nach Freiburg und Rom. Die Priesterweihe erhielt er 2012 in Freiburg. Als Vikar war er bis 2015 in der Seelsorgeeinheit Laiz-Leibertingen. Derzeit ist er in der Seelsorgeeinheit Oberes Elztal für die Jugendarbeit mit rund 400 Ministranten zuständig. Am 1. September tritt er seine erste Pfarrstelle an und übernimmt die Leitung der Seelsorgeeinheit Hohenstoffeln-Hilzingen mit rund 4400 Katholiken in den Pfarrgemeinden Hilzingen, Binningen, Riedheim, Schlatt a. R., Duchtlingen und Weiterdingen. Sein Dienstwohnsitz soll das Pfarrhaus in Weiterdingen sein, das aus diesem Grund derzeit renoviert wird. (zöl)