Hilzingen-Riedheim Highspeed-Internet für Riedheim

Der Energieversorger Thüga beginnt bald mit den Ausbauarbeiten. Ab August will er bis zu 100Mbit/s anbieten.

Online spielen, mit hoher Geschwindigkeit im Netz surfen, Musik und Filme streamen oder dem Geschäftspartner schnell große Datenmengen übermitteln – all das wird nach Angaben des Energieversorgers Thüga ab August im Hilzinger Ortsteil Riedheim möglich sein. Das Unternehmen wird hier ein schnelles Internet mittels Glasfaser mit bis zu drei Verteilerpunkten aufbauen, von hier aus geht dann der Informationsfluss per Kupfer bis zum jeweiligen Haus.

Trotz des "Kupfers auf der letzten Meile" verspricht die Thüga mit ihren Thüga-connect-Angeboten bis zu 100Mbits/s im Download. Die üblichen Verluste bei einer Datenübermittlung über Kupferleitungen seien hier nach den Erklärungen von Peter Ehret, Leiter Erzeugungsanlagen und Telekommunikation der Thüga Energie Gesellschaft, nicht zu erwarten, weil die mit Kupfer zu überbrückenden Entfernungen kurz seien. Ähnliche Verhältnisse lägen in Ebringen vor. Peter Ehret: "Deshalb wissen wir, dass wir diese Datenmenge tatsächlich garantieren können. Nach unseren Erfahrungen dort sind auch in Riedheim 100 Mbit/s für jeden Haushalt möglich."

Wie Peter Ehret ausführte, werde die Thüga das Vorhaben selbst dann durchziehen, wenn sie nur einen einzigen Nutzungsvertrag dafür abschließen könnte. Darüber braucht sich das Unternehmen aber sicherlich nicht den Kopf zu zerbrechen: Die Nachfrage nach einem Highspeed-Internet ist gegeben, zur Info-Veranstaltung am Donnerstag kamen 100 Interessierte.

Mittelfristig hofft Peter Ehret, Glasfaserleitungen in jeden Haushalt in Riedheim führen zu können. Die Gemeinde Hilzingen arbeitet zu diesem Zweck an einem rund zehn Millionen Euro teuren Pilotprojekt. In interkommunaler Zusammenarbeit soll mit der Stadt Tengen für beide Gesamtgemeinden ein Highspeed-Netz mit Glasfaser bis in jeden Haushalt gebaut werden. Die Ausschreibung wird gerade vorbereitet. Die Thüga will sich beteiligen und hofft, dabei zum Zug zu kommen.