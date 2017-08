Hegau Hegau-Bauern beklagen Regulierungswut

Hallo Berlin: Bei einer Podiumsdiskussion des BLHV in Duchtlingen schimpfen Landwirte über viele Vorschriften und fehlende Wertschätzung.

Hitzige Diskussionen sind garantiert, wenn Landwirtschaft und Politik aufeinandertreffen. Die Bauern merken mit jeder Monatsabrechnung, woran es krankt. Auch wenn im Handel alles teurer werde, komme von den Preissteigerungen zu wenig bei den Bauern an. Die Rahmenbedingungen machen es immer schwerer, auskömmlich zu wirtschaften. Investitionen lassen sich kaum noch finanzieren und das Leben von der Substanz hat irgendwann ein Ende. Der Blick in die Branche macht dies deutlich. Wachsen oder weichen heißt die Devise, die dazu führt, dass immer mehr Landwirte aufgeben.

Für rund 60 Bauern steht das nicht zur Debatte, statt dessen haben sie sich auf dem Hof Römersberg bei Duchtlingen versammelt, um auf Einladung des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV) mit den Bundestagskandidaten zu diskutieren. Sie wollten wissen, wie die Agrarpolitik der Zukunft aussehen soll, wann sie im Hick-Hack zwischen Berlin und Brüssel ernst genommen werden und warum der Schwarze Peter in der Diskussion um Verbraucherschutz immer bei den Bauern landet. Der BLHV-Kreisvorsitzende Peter Graf konnte neben dem amtierenden CDU-Bundestagsabgeordneten Andreas Jung auch SPD-Kandidat Tobias Volz, Martin Schmeding von den Grünen, Tassilo Richter (FDP), Simon Pschorr von der Linken und AfD-Vertreter Walter A. Schwaebsch begrüßen. Massentierhaltung und Pestizideinsatz waren die Schlagworte, die die Bauern kaum noch hören können. Wann denn von Massentierhaltung die Rede sein könne, wollten die Landwirte vom Grünen-Kandidat wissen: "Wenn über 1000 Viecher gehalten werden", antwortete Schmeding und forderte die Agrarwende hin zu mehr Biolandbau.

Doch Bio oder nicht bio, das war im Publikum keine Frage. Wertschätzung war das große Thema und die Bauern waren sich einig, dass die Landwirtschaft liebend gerne auf jedes Gramm Pflanzenschutz verzichtet, denn auch Chemie sei ein Kostenfaktor. Landschaftsschutz und Tierwohl sei vitales Interesse kleinbäuerlicher Betriebe. "Das Ziel der Politik sollte sein, Familienbetriebe besser zu fördern", betonte Jung und verwies auf das Zwei-Säulen-Modell, nachdem die Landwirte nicht nur für ihre Produkte bezahlt werden, sondern auch für die Arbeit am Erhalt der Kulturlandschaft.

Dabei sehen nicht alle Landwirte die Subventionspolitik der EU mit Freude. Ordentliche Preise für die Nahrungsmittel wären manchen lieber, als Almosen für den Landschaftsschutz oder Zahlungen für die Verstromung. Tassilo Richter plädierte für die Zuwendungen. Die Subventionen seien gerechtfertigter Ausgleich für gesellschaftliche Aufgaben. "Aber das Antragsverfahren muss entbürokratisiert werden", plädiert der Liberale – und erhält Unterstützung von AfD-Vertreter Schwaebsch: "Das ist Überbürokratisierung. Wir müssen uns gegen das Diktat der EU wenden", schob er den Schwarzen Peter schnell nach Brüssel.

"Wir wollen von unserer Arbeit leben können", formuliert Landwirt Volker Riede den Anspruch. Zwei Wochen Urlaub im Jahr, das sei für viele Landwirte Luxus, den man sich kaum leisten könne. Statt dessen trage man sieben Tage die Woche quasi rund um die Uhr Verantwortung für das Tierwohl. Verständlich sei der sorgenvolle Blick in die Zukunft, so SPD-Kandidat Volz, zumal für den Sozialdemokraten bezahlbare Lebensmittel auch ein Aspekt sozialer Gerechtigkeit sind.

Sein Herz für die Landwirte hat Simon Pschorr von der Linken in Duchtlingen ausgeschüttet. "Wir sollten in diesem Land nicht nur Banken retten, sondern auch Bäuerinnen und Bauern", fordert er. Doch das Wie bleibt weiter offen. Was sich die Bauern wünschen: Weniger Vorschriften und mehr Wertschätzung für ihre Arbeit.

Über die Serie

Die Bundestagswahl am 24. September ist der aktuelle Anlass für die Serie, bei der in loser Folge Zusammenhänge zwischen Bundespolitik und der Lebenswirklichkeit im Hegau dargestellt werden. Beim heutigen Thema geht es um die Lebensgrundlagen der Landwirte. Die Agrarpolitik ist im Umbruch, die Landwirtschaft leidet unter dem Klimawandel und immer mehr Bauern geben auf. Gesucht sind Konzepte um den ländlichen Raum zu stärken (bie)