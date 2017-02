Gottmadingen Gottmadinger Bürgermeister bedauert Hilzinger Entscheidung zu Grundbucheinsichtsstelle

Nach missglückter Verhandlung zur Kostenbeteiligung ist die Kooperation mit Hilzingen ist gescheitert.

Bürgermeister Michael Klinger nahm in der letzten Gemeinderatssitzung Stellung zum Beschluss des Hilzinger Gemeinderats auf Einrichtung einer Grundbucheinsichtstelle. Das Grundbuchamt in Hilzingen, das auch für Gottmadingen zuständig ist, soll zur Jahresmitte geschlossen werden. Klinger bedauerte die Entscheidung, dass Gottmadingen nicht an der Einsichtstelle teilhaben wird. Es habe offenbar keine Übereinstimmung über eine Kostenverteilung gegeben, hatte der SÜDKURIER am 3. Februar berichtet. Laut Klinger sei der Stand der Dinge aber gewesen, dass Hilzingen noch einmal überlegen wolle, wie die Konditionen sein könnte. "Wir haben leider keine Antwort bekommen", so Klinger gegenüber dem Ratsgremium. Gottmadingen hätte hier gern kooperiert.