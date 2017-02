Hilzingen Gemeinderat will auf Bürgerservice nicht verzichten

Gemeinderat will auf Bürgerservice nicht verzichten

Nach der Aufhebung des Grundbuchamts in Hilzingen soll eine Grundbuch-Einsichtsstelle eingerichtet werden.

Das Land Baden-Württemberg nimmt Zug um Zug das Grundbuchwesen an sich. Von der längst beschlossenen Aufhebung der örtlichen Grundbuchämter ist zur Jahresmitte auch Hilzingen betroffen, wie in der jüngsten Ratssitzung bekannt wurde. Der Gemeinderat hat sich nun mit großer Mehrheit entschieden, als Service für die Bürgerschaft die Möglichkeit wahrzunehmen und eine Grundbucheinsichtsstelle einzurichten. Hier können dann die Hilzinger Bürger Einsicht in alle elektronischen Grundbücher des künftig zuständigen Grundbuchamtes Villingen-Schwenningen nehmen und Grundbuchauszüge und -Abschriften anfordern.

In Hilzingen wurden während der letzten Jahre auch die Gottmadinger Grundbuchangelegenheiten wahrgenommen. Beantragt wird die Einsichtsstelle aber nur für Hilzingen. Mit Gottmadingen konnte keine Übereinstimmung über eine Kostenverteilung erzielt werden.

Wieviel die Einsichtsstelle kosten wird, lässt sich derzeit laut Bürgermeister Rupert Metzler noch nicht sagen. Der Bürger bezahlt für jeden Vorgang eine Gebühr von fünf Euro. 1181 Vorgänge wurden 2016 für Hilzingen gezählt. Inwieweit die fünf Euro kostendeckend sind, kann die Verwaltung aktuell nicht einschätzen.

Schlussendlich spielte bei der Entscheidung der Räte aber weder die ungeklärte Kostenfrage noch die ebenfalls diskutierte Notwendigkeit dieser Stelle für den Bürger eine Rolle. Die offensichtliche Meinung der Mehrheit im Rat fasste Heiner Mohr in Worte: Ihm sei es wichtig, auch in Zukunft Grundbuchangelegenheiten vor Ort im eigenen Rathaus regeln zu können. Für die Einsichtsstelle zuständig sein wird der jetzige Leiter des Grundbuchamtes, Norbert Hug.