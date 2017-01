Hilzingen/A81 Gegen Leitplanke geprallt

Schaden von rund 13.000 Euro und eine verletzte Autofahrerin – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen, 10. Januar, gegen 9.45 Uhr, auf der A81 ereignet hat.

Aus noch unklarer Ursache geriet eine in Richtung Grenze fahrende 23-jährige Renault-Fahrerin auf Höhe Dietlishofen rechts auf den Seitenstreifen. Beim ruckartigen Versuch, ihr Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zu lenken, geriet das Auto außer Kontrolle und prallte mit Wucht in die Leitplanke. Danach drehte sich der Renault und kam erst nach rund 80 Metern zum Stillstand. Die Autofahrerin wurde nach Polizeiangaben vermutlich nur leichter verletzt. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden.