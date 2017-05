Hilzingen Gänsehautmomente beim Frühjahrskonzert des Musikvereins Hilzingen

Die Hegauhalle war ausverkauft beim Auftritt von Haupt- und Jugendorchester: die Bigband Soundblaster legte ein bemerkenswertes Gastspiel hin.

In welch hoher Gunst der Musikverein Hilzingen beim Publikum steht, bewies die bis auf den letzten Platz ausverkaufte Hegauhalle. Zu Recht, denn was die beiden Orchester des Vereins dann ablieferten, war wirklich Extraklasse – und dafür konnte man schon mal einen durchnässten Mantel in Kauf nehmen. Dem Jugendorchester, der Bigband Soundblaster, gelang es auch schnell, mit bekannten Melodien aus dem Musical "Dschungelbuch" das Publikum zu erwärmen. Olaf Fuchs, der Präsident des Musikvereins, hob dann in seiner Begrüßungsansprache die musikalische Leiterin des Jungendorchesters Vanessa Tschacher hervor, die – wie Fuchs stolz anmerkte – ob ihrer Verdienste die bislang erste und einzige Trägerin des Jugendpreises der Gemeinde Hilzingen ist.

Nach drei weiteren Musikstücken und der mitreißenden Zugabe "Everybody needs somebody" aus dem "Blues Brothers"-Film war die Bühne dann bereitet für die etwa sechzig Musikerinnen und Musiker des großen Orchesters – oder, wie Dirigent Arpad Fodor beim letztjährigen Konzert schon richtigstellte: "Der Hilzinger Musikverein ist nicht nur ein Orchester, wir sind 'ne Bigband!" Zwar hieß das Auftaktstück "Voyage into the Blue" und handelte damit von einer Fahrt ins Ungewisse, und darauf folgte "Crossroads" – doch der Musikverein Hilzingen befindet sich keineswegs an irgendeinem Kreuzweg, denn die Musiker wissen genau, wo sie qualitätsmäßig stehen und wo sie noch hinwollen.

Obwohl sie beim letztjährigen Frühjahrskonzert schon überzeugten, war der Sound in diesem Jahr noch einmal um die Nuance dynamischer, die Einsätze waren einen Hauch präziser und der Vortrag noch etwas selbstbewusster – und es gab noch mehr dieser besonderen Gänsehautmomente. Arpad Fodor mit seinem musikalischen Talent und seinem Temperament ist der richtige Mann am Dirigentenpult, dem es außergewöhnlich gut gelingt, seine Musikerinnen und Musiker mitzureißen und zu inspirieren. Wir dürfen gespannt sein, wo diese musikalische Reise künftig noch hinführt.