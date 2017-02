Singen Feuerwehrhaus nimmt Gestalt an

Für das neue Feuerwehrgerätehaus der Feuerwehr Hilzingen steht der Einzugstermin Frühjahr 2018 infrage: Wegen des Baubooms haben zu engagierende Handwerker einfach zu viel zu tun. Ansonsten aber geht es sichtbar voran.

Singen – An diesem Tag scheine zwar die Sonne, doch die letzten Wochen seien kein Zuckerschlecken gewesen, wie Baustellenleiter André Genz von der Steißlinger Firma Arnold Zimmermann berichtet. Seinen etwa zehn Bauarbeitern habe in den letzten Wochen ständig der eisige Ostwind entgegengeblasen, denn das neue Feuerwehrgerätehaus entstehe auf völlig freistehendem Areal. Doch sei er mit den Baufortschritten zufrieden. Der Standort südlich der B 314, unterhalb des Kreisverkehrs – dem Festplatz gegenüber – sei deshalb ideal, wie Bürgermeister Rupert Metzler erläutert, weil damit ein unproblematisches und schnelles Ausrücken der Feuerwehrfahrzeuge bei Alarmierungen gewährleistet sei. Außerdem, so ergänzt Andreas Wieser, der als Architekt für das 3,5 Millionen Euro Bauprojekt verantwortlich ist, solle der moderne Komplex zukünftig als Blickfang am Ortseingang von Hilzingen dienen. Die Gebäude, die er als zwei gegenläufige Keile – mit dem Schlauchturm als optischem Kontrapunkt – angelegt habe, symbolisierten die Dynamik der Feuerwehren.

Inzwischen nimmt der Rohbau mit seinen etwa 1000 Quadratmetern Grundfläche Gestalt an: Der Turm steht, der Kommandostand sowie die Lagerräume und sowohl beim Schulungsgebäude der Feuerwehren als auch dem DRK-Gebäude, das in den Komplex integriert ist, stehen die Erdgeschosse und die Außenwände der ersten Stockwerke.

Doch auf einen Termin zur Fertigstellung des Rohbaus wollen sich die Verantwortlichen noch nicht festlegen und auch die laut Bauzeitenplan anvisierte Fertigstellung im Januar 2018 und der Termin für den Bezug durch die Feuerwehren aus Hilzingen und Riedheim im Frühjahr des kommenden Jahres sind wohl zu optimistisch gedacht. Aufgrund der derzeitigen Niedrigzinsen herrsche ein Bauboom, und viele Handwerker, über alle Gewerke hinweg, seien ausgelastet und schwer zu bekommen, wie der Architekt erläutert.

Der Bauausschuss des Hilzinger Gemeinderates beriet in einer Marathonsitzung über den Ausbau des neuen Feuerwehrgerätehauses, wobei – so lautete das Credo über alle Fraktionen hinweg – die Einhaltung des Kostenrahmens im Mittelpunkt stehe. Trotzdem, die billigste Lösung ist nicht immer die beste, wie etwa bei den großen verglasten Schiebetüren der Schulungsräume im ersten Stock, wo man sich nicht für die billigere und anfälligere Kunststofflösung, sondern für die stabilere und solidere Holz-Alu-Konstruktion entschied. Punkt für Punkt wurden die technischen Anlagen während der Sitzung abgearbeitet und im Detail besprochen: Heizung, Lüftung, Sanitär und die Elektroinstallationen, wobei von externen Fachleuten die Alternativen erläutert wurden. Auch die Sonderausstattungen, die Bodenbeläge und die Außenanlagen wurden diskutiert. Eines von mehreren Indizien für den Sparwillen der Gemeindeverantwortlichen ist, dass man dem Kommandanten der Hilzinger Feuerwehr, Jean-Pierre Müller, die 30000 Euro teure Brandmeldeanlage nicht genehmigte, da die Wahrscheinlichkeit eines Brandes im neuen Feuerwehrgerätehaus als zu gering erachtet wurde. Die Investitionssumme beläuft sich nun auf 3,6 bis 3,7 Millionen Euro.

Das Bauprojekt

Die Feuerwehren in Hilzingen und Riedheim werden zukünftig von einem gemeinsamen Feuerwehrgerätehaus aus agieren. Auf dem etwa 1400 Quadratmeter umfassenden Gelände südlich der B 314 entsteht ein 1000 Quadratmeter großer Gebäudekomplex mit Gerätehaus, Lagern, Schlauchturm sowie Aufenthalts- und Schulungsräumen. Die Anlagen und Räume sind für knapp 100 Feuerwehrleute und 25 Nachwuchskräfte. Davon räumlich abgetrennt und mit separatem Eingang wird im Neubau auch das DRK Hilzingen einziehen.

Der Einzugstermin ist für das Frühjahr 2018 geplant, doch aufgrund des deutschlandweiten Baubooms steht dieser infrage. Das Bauprojekt ist mit 3,5 Mio. Euro veranschlagt, wobei das Budget nach aktuellen Kostenschätzungen um knapp 200 000 Euro überschritten werden wird.

Die Pläne für das Großprojekt