vor 1 Stunde SK Hilzingen Feuerwehreinsatz: Stromausfall in Hegau-Gemeinden sorgt für Verkehrsprobleme am Hohentwieltunnel

34 Einsatzkräfte der Gemeinden Hilzingen, Duchtlingen und Weiterdingen waren am Dienstagmorgen, gegen 10.30 Uhr, zu einem Einsatz an einem in Brand geratenen Strommasten in der Grünenbergstraße in Duchtlingen gerufen worden. Durch einen Stromausfall blieb es auch bei den Bewohnern von Weiterdingen und Hilzingen zeitweise dunkel.