Singen Festkonzert der Jugendmusikschule: Achthändiges Klavierspiel des Baynov-Pianoemsembles reißt mit

Die Jugendmusikschule Westlicher Hegau feiert ihr 35-jähriges Bestehen mit einem hochkarätigen Klavierkonzert. Das Baynov-Piano-Ensemble begeistert – und spielt bei der Zugabe sogar achthändig auf nur einer Tastatur.

Kurz vor Konzertbeginn hatten sich so viele Menschen im August-Dietrich-Saal in Hilzingen eingefunden, dass zusätzliche Stuhlreihen aufgestellt werden mussten. Schließlich schlossen sich die Reihen um die beiden mittig platzierten Flügel so eng, dass sich Ulrike Brachat, die Leiterin der Jugendmusikschule Westlicher Hegau, den Weg durch das Publikum bahnen musste, um Professor Tomislav Baynov vorzustellen, mit dem sie eine langjährige musikalische Freundschaft verbindet. Dieser hatte im Jahr 1989 das Baynov-Piano-Ensemble gegründet, das dadurch Berühmtheit erlangte, weil es sich selten gespielten Werken für mehrere Klaviere widmet.

Zum Ensemble, das in wechselnder Besetzung auftritt, zählte in Hilzingen Konzertpianist Heinrich Beise, der auch an der Jugendmusikschule Westlicher Hegau unterrichtet. Neben den beiden Herren gaben sich auch drei hochkarätige Klaviervirtuosinnen die Ehre, nämlich Jenia Lubenova-Keller und Sirma Velichkova, die wie der Ensembleleiter aus Bulgarien stammen, sowie die gebürtige Südkoreanerin Ye Ran Kim. Beim Klavierkonzert herrschte im Dietrich-Saal eine tolle, beinah intime Atmosphäre. Zum Repertoire aus Klassik und Moderne zählten Werke der Komponisten Liszt, Tschaikowsky, Gounod, Moszowski und Holst. Jedes Stück spielten acht Hände, das heißt, dass an jedem Flügel zwei Pianisten beziehungsweise Pianistinnen gleichzeitig spielten.

Nach lang anhaltendem Applaus setzten sie sich bei der Zugabe gar zu viert an einen Flügel und spielten dann zusammen – beinah artistisch – mit acht Händen auf einer Klaviatur. Zum Schluss bedankte sich der Vorsitzende der JMS Westlicher Hegau, Franz Moser, beim Baynov-Piano-Ensemble, das den Feiern zum 35-jährigen Bestehen der Musikschule den würdigen Abschluss beschert habe. Mehr als eine Randnotiz: Das Konzert war für die Zuhörer gratis, und die Künstler gaben sich mit dem von den Besuchern gespendeten Geld zufrieden.