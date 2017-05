Hilzingen Erdbeben machen Pause

Es ist still geworden um die vielen Hegauer Erdbeben mit Epi-Zentrum in Hilzingen. Auch im doppelten Sinn. Das greift Albert Bittlingmaier in seiner Kolumne auf

Was, bitteschön, ist eigentlich mit den Erdstößen im Hegau los? Seit dem 3. März rumpelt es zwischen den Vulkanbergen nicht mehr. Dabei standen von Anfang November des vergangenen Jahres einige Monate lang die aktuellen Erdbeben-Listen des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau ganz im Zeichen von Hilzingen als Epi-Zentrum. Gut einhundert Erdstöße im Hegau wurden dort registriert. Mal schwächer, aber oft auch bis zu 3,0 auf der Richterskala mit lautem Rums so deutlich spürbar, dass sich Menschen in der Region schon ernsthaft Sorgen gemacht haben. Die konnten in der Folge aber Vertreter von Fachbehörden ausräumen. Tatsächlich scheinen die Experten nun recht zu behalten, dass solche Serien von Erdstößen erfahrungsgemäß eine ganze Zeit lang andauern können, um dann wieder zu verschwinden, ohne dafür aber eine nähere Erklärung zu haben. Über das Phänomen Epi-Zentrum Hilzingen hatte nicht nur der SÜDKURIER, sondern auch andere Medien bundesweit berichtet.

So kehrt jetzt in der Sache genauso Ruhe ein, wie es derzeit etwas still wird um ein anderes Beben, das die Bevölkerung in Hilzingen und der Nachbarschaft kräftig aufschreckte. Beim geplanten Kiesabbau im Dellenhau gibt es in diesen Tagen keine lauten Töne, wie sie noch vor einigen Wochen vorherrschten. Da haben Gegner des Kiesabbaus kräftig gepoltert und dabei auch den Hilzinger Bürgermeister Rupert Metzler angegriffen, weil der ihrer Meinung nach zu offen die Interessen des Kiesabbauers vertrete. Schon stand der Mann medial wieder im Blickpunkt. Erst einmal wägt das Regierungspräsidium Freiburg Stellungnahmen verschiedener Interessensgruppen ab, um zu einem Grundsatz-Entscheid zu kommen. Und die Regionalversammlung Hochrhein-Bodensee soll nach einem Antrag nochmals darüber brüten, ob der Beschluss, dem Kiesabbau nicht im Weg zu stehen, noch gekippt werden soll oder nicht. Je nach Ausgang dieser Verfahren könnte es schnell wieder in Form von Nachbeben mächtig rumpeln unter dem Hohentwiel – wenn dies dann auch nicht auf der Erdbeben-Liste des Geologie-Amtes erscheinen wird.