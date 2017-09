Hilzingen/Gottmadingen Engpass am Riederbach wird noch enger

Nach Brückeneinsturz wird die Radverkehrsverbindung zwischen Hilzingen und Gottmadingen zu Schulbeginn über die Landesstraße sichergestellt. Eine Ampel regelt den Verkehr an der L 190 bei Hilzingen, da eine Fahrspur für Radler reserviert wird.

Rund acht Wochen soll der motorisierte Verkehr zwischen Hilzingen und Gottmadingen Rot sehen: "Zunächst fragt man sich, was das soll", wundert sich Ingrid Walter aus Hilzingen auf ihrem Weg Richtung Gottmadingen angesichts der frisch aufgestellten Ampelanlage. Im Vorüberfahren wird die Notwendigkeit der Maßnahme deutlich. Nach dem Einsturz einer Holzbrücke über den Riederbach muss auch der Radverkehr über die enge Brücke der Landesstraße geführt werden.

Etwas ungläubig blickt der heilige Joseph als Schutzpatron der Zimmerer und Handwerke auf die Szenerie am Riederbach: Andächtig ist sein Bild unter dem Holzdach eines Kleindenkmals bei der engen Brücke der Landesstraße L190 über den Riederbach angebracht. Knapp einen Monat ist es her, dass er den Einsturz der hölzernen Radbrücke über den Bach beobachten musste. Nun kann er sich als Schutzpatron der Rad- und Autofahrer betätigen, denn das Werkstück der Zimmerleute ist vorerst beiseitegeschafft. Die Notlösung soll zu Beginn des neuen Schuljahres eine sichere Radverkehrsverbindung zwischen Hilzingen und Gottmadingen vorerst garantieren. "Hierzu wird eine Fahrspur gesperrt und für Radfahrer freigegeben", erklärt Landratsamtssprecher Benedikt Graf in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung. Eine Ampelanlage regelt wechselseitig den einspurigen Verkehr.

Die Sperrung verläuft vom Kreisverkehr am Ortsausgang bis zur Einmündung der Kreisstraße K6147 Richtung Dietlishof. Das Abbiegen aus von Dietlishof zum Gewerbegebiet wird in dieser Zeit nicht möglich sein. Zudem können aus Richtung Dietlishof kommende Verkehrsteilnehmer nur nach rechts in Fahrtrichtung Gottmadingen abbiegen. "Die Maßnahmen hat das Landratsamt zuvor mit der Polizei und den Gemeinden abgestimmt", betont Graf. Gottmadingens Bürgermeister Michael Klinger bestätigt dies: "Das ist auf die Schnelle, die beste technische Lösung", erklärt er. Zudem sei das Technische Hilfswerk (THW) beauftragt, für den vorübergehenden Ersatz der eingestürzten Holzbrücke kurzfristig eine Behelfsbrücke zu errichten. Mit deren Inbetriebnahme könne laut Landratsamt aber frühestens Anfang Oktober gerechnet werden. Dann aber könne die einseitige Sperrung wieder aufgehoben werden. „Es freut mich sehr, dass wir kurzfristig eine sichere Lösung für den Radverkehr finden konnten. Ich danke allen Beteiligten für die unkomplizierte und lösungsorientierte Zusammenarbeit“, betont Landrat Frank Hämmerle angesichts der halbseitigen Straßensperrung. Als Verwaltungschef im Landratsamt ist er verantwortlich für die Verkehrssicherheit auf der Strecke. Für den Brückenneubau steht das Regierungspräsidium Freiburg als Baulastträger in der Verantwortung.

So geht`s weiter

Als Baulastträger im Straßenbau ist für Landesstraßen das betreffende Bundesland für Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt zuständig – hier die in Singen angesiedelte Neubauleitung des Regierungspräsidiums. Dort wird der Neubau geplant und ausgeschrieben. Mit einer Fertigstellung ist laut Regierungspräsidium erst Ende 2018 zu rechnen.