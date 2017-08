Hilzingen Endstation für Radfahrer: Brücke über den Riederbach ist eingestürzt

Vor einem Trümmerfeld stehen Radler zwischen Hilzingen und Gottmadingen derzeit. Die Holzbrücke über den Riederbach ist überraschend unter einem Fahrzeug der Straßenmeisterei zusammen gebrochen, berichtet Hilzingens Bürgermeister Rupert Metzler.

"Zum Glück kam der Fahrer mit ein paar Kratzern davon", erklärt er. Der war laut SÜDKURIER-Informationen mit Mäharbeiten am Radweg beschäftigt.

Bei der Brücke handele es sich um ein Bauwerk in der Verantwortung des Landes. Seitens des Regierungspräsidiums Freiburg müsse nun geprüft werden, wie die Brücke schnellstmöglich ersetzt werden kann. Metzler fürchtet, dass dies in diesem Jahr nicht mehr gelingen dürfte. Wahrscheinlich sei, dass ein Neubau erfolgen müsse. Wie es zu dem Einsturz kommen konnte, ist für Metzler eindeutig: "Die Brücke war morsch und wurde in diesem Moment überlastet. Punkt."