Hilzingen/Hegau Christliche Schule im Hegau feiert Zehnjähriges

Bau des Bildungshauses in Hilzingen war ein großer Schritt für die Schule. Einrichtung will Lern- und Lebensraum sein.

Melissa Lenhardt (22) aus Worblingen und Marina Hanke (21) aus Gottmadingen sind Schülerinnen der ersten Stunde. Sie waren 2006/2007 mit 20 Schülern in der Starterklasse der Christlichen Schule im Hegau, als diese von Schulleiterin Siglinde Unger und Eltern gegründet wurde. Jetzt feiert die Schule ihr zehnjähriges Bestehen mit einem Festakt. Die beiden jungen Frauen jobben gerade in ihrer alten Schule, bevor sie im Sommersemester ein Studium beginnen. "Wir waren sozusagen die Versuchskaninchen, aber wir haben als Schüler sehr viel Wertschätzung erfahren und deshalb komme ich sehr gern wieder", sagt Melissa Lenhardt. Marina Hanke, die ihr Abitur auf dem Sozialgymnasium Hegne gemacht hat, erklärt, dass sie davon profitiert habe, sich selbst Ziele zu setzen und selbstständig zu lernen. Auch die Organisation eines Schülercafés und der Aufbau einer Schülerfirma hat die beiden positiv geprägt und ihnen gezeigt, was sie auf die Beine stellen können.

Nicht nur die Schüler entwickeln sich und werden erwachsen. "Wir haben uns immer Gedanken gemacht, wie entwickeln wir uns als Schule weiter", erklärt die Schulleiterin. Rein äußerlich hat sich viel verändert. Nach der Gründung fand der Unterricht in Nebenräumen der Hardtschule in Worblingen und dann, weil der Platz nicht mehr reichte, in Containern statt. Die Containerlösung blieb der Schule auch ab 2010 in Hilzingen erhalten, bis 2015 der Umzug in den Neubau bei den Hegau-Hallen erfolgte. Ein modernes Bildungshaus mit Kindertagesstätte, Grundschule, Werkrealschule und Realschule für 210 Schülern ist entstanden.

Als nächster Schritt ist eine gymnasiale Oberstufe geplant. Die Veränderung hat in der Schule System. "Wir fragen uns immer, was brauchen die Schüler jetzt und wollen nicht im Alten verharren", sagt Siglinde Unger. Das Lehrerteam mit 22 Lehrern, der Trägerverein und der Förderverein tragen dies mit. Die Ziele, Schule zu verändern, sie als Lern- und Lebensraum zu gestalten und christliche Werte zu vermitteln, haben die Verantwortlichen nicht aus den Augen verloren. Zentral ist auch das gemeinsame Lernen in jahrgangs- und schulübergreifenden Lernlandschaften.

Siglinde Unger lobt im Rückblick vor allem das Engagement der Gründereltern. "Sie waren zu allem bereit, haben Sponsorenläufe organisiert und Basare bestückt", erinnert sich die Schulleiterin. Die gemeinsame Zeit verbindet, viele Schüler halten den Kontakt und für die Lehrer ist es schön, zu sehen, was aus ihren Schützlingen geworden ist. Fünf Ehemalige arbeiten gerade in der Schule.

Das Profil

Die Christliche Schule im Hegau ist eine evangelische Bekenntnisschule in freier Trägerschaft. Sie wurde im Schuljahr 2006/2007 gegründet und ist Grundschule, Werkrealschule und Realschule. Es wird jahrgangsübergreifend in Lernlandschaften der Klassen 1 bis 4, 5 bis 7 und 8 bis 10 gearbeitet. 2010 ist die Schule nach Hilzingen gezogen, seit 2012 ist sie eine der Starterschulen Gemeinschaftsschule.