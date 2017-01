Hilzingen Chorgemeinschaft Weiterdingen/Duchtlingen bilanziert zehn erfolgreiche Jahre

Bei der gemeinsam veranstalteten Hauptversammlung von MGV Liederkranz Weiterdingen und MGV Duchtlingen wurden alle Vorstände in ihrem Amt bestätigt

Die erste Zeile des Eröffnungslieds, die "Jahre kommen und Jahre gehen, Tage, Stunden verrinnen " lautete, hätte sehr gut als Motto der gemeinsam veranstalteten Hauptversammlungen der beiden Vereine getaugt, denn für den Männergesangverein Duchtlingen war es die 89. Hauptversammlung ihrer Geschichte und für den MGV Liederkranz Weiterdingen gar die 153. Seit nunmehr zehn Jahren bilden die beiden Traditionsvereine eine Chorgemeinschaft und wie von beiden Seiten einhellig bilanziert wird, war der damalige Schritt genau der richtige. Der MGV Duchtlingen bringt derzeit 19 aktive Sänger in die Chorgemeinschaft mit ein, wie deren Vorsitzender Stefan Graf mitteilte. Sein Amtskollege Rainer Worbs ergänzte dazu, dass vom Liederkranz Weiterdingen 17 Mitglieder aktiv mitsingen, sodass insgesamt 36 Sänger die Chorgemeinschaft bilden. Hermann Denzel, Schriftführer des Liederkranzes Weiterdingen, ließ das aus Sicht der Chorgemeinschaft ereignisreiche Jahr Revue passieren und anschließend präsentierten die Kassenwarte, Günter Abrell für Duchtlingen und Markus Vestner für Weiterdingen, die soliden Haushalte und wurden von den Kassenprüfern entlastet. Die zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder beider Vereine wurden einstimmig in ihrem Amt bestätigt, befreundeten Vereine übermittelten Grußworte und Egon Schmieder, Ortsvorsteher von Weiterdingen, lobte die Chorgemeinschaft als Kulturträger im Ort. Als Vorgriff auf die große Ehrung durch den badischen Sängerbund in diesem Jahr ließ man Alfred Graf für 60 aktive Sängerjahre hochleben. Adolf Wittmer, ebenfalls 60 Jahre als Sänger aktiv, konnte leider nicht anwesend sein. Altes und ständig aktuelles Thema ist der Sängernachwuchs, der händeringend gesucht wird. Wie Reiner Worbs ankündigte, soll das Liedrepertoire durch modernere Stücke ergänzt und dadurch die Attraktivität für neue Sänger erhöht werden.