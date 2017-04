Hilzingen Beim Frühjahrskonzert der Chorgemeinschaft überzeugt der Swing

Die Chorgemeinschaft Duchtlingen-Weiterdingen und der Jugendchor Neuhausen liefern beim Frühjahrskonzert starke Auftritte ab – und sie überraschen ihr Publikum auch.ö

Hilzingen-Duchtlingen – Eigentlich kommt es selten vor, dass die Großeltern- und die Enkelgeneration ein und dasselbe Konzert besuchen und auch gestalten. Doch beim Frühjahrskonzert der Chorgemeinschaft Duchtlingen-Weiterdingen geschah genau dies, als sich Jung und Alt in der Halle in Duchtlingen musikalisch begegneten. Jung sind vor allem die Sängerinnen und Sänger des Jugendchores Neuhausen, die den älteren Herrschaften, wie es sich gehört, die vorderen Plätze an der Bühne überlassen hatten. Die vierstimmig singende Chorgemeinschaft glänzte unter anderem mit "Veronika der Lenz ist da", einem zur Jahreszeit passenden, leichten und beschwingten Klassiker der Comedian Harmonists. Unter der Leitung ihres Dirigenten Guido Oelke wagte sich der Männerchor – wie er es gerne mal macht – mit dem Schubert-Lied "Das Dörfchen" an eine schwierigere Komposition heran. Die Tempo-, Rhythmuswechsel und Einsätze gelangen prächtig, und als die Sänger gemeinsam das Finale "Oh Seligkeit, dass doch die Zeit dich nie zerstöre" geschmettert hatten, spendeten ihnen auch die Jugendlichen viel anerkennenden Beifall. Ja, der klassische Männerchorgesang hat schon was!

Umgekehrt hatte die Ankündigung der Liedauswahl des Jugendchores Neuhausen gerade bei den älteren Herrschaften für Skepsis gesorgt, denn mit dem "Tanz der Vampire" oder dem "Time Warp", dem Tanz aus der "Rocky Horror Picture Show", konnten nicht alle etwas anfangen. Doch unter der Leitung von Conny Heggemann legten die jungen Sägerinnen und Sänger die choreografierten Auftritte in entsprechenden Kostümen selbstbewusst und gekonnt hin und ernteten dafür kräftigen Applaus. Das gelungene Konzert rundete der Gemischte Chor Neuhausen ab. Unter der Leitung von Johannes Link brachte er die Besucher mit Hits wie "For the Longest Time" und "Hit the Road, Jack" zum Swingen und Grooven.