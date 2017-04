Hilzingen Bei Kosten für Kunstrasenplatz scheiden sich die Geister

Die Hilzinger Verwaltung und der Fußballverein liegen in ihren Berechnungen um über eine halbe Million Euro auseinander.

Kostet das geplante neue Kunstrasenfeld auf dem Gelände des Fußballclubs (FC) Hilzingen 1,25 Millionen Euro oder nur die Hälfte? Um diese krass differierende Summe wird derzeit heftig diskutiert. Die Hilzinger Verwaltung begründet die errechneten hohen Ausgaben mit den schwierigen Bodenverhältnissen. "In anderen Gemeinden werden neue Kunstrasenspielfelder für Beträge um die 650 000 Euro gebaut, obwohl es dort auch teils schwierige Bodenverhältnisse gibt. Für eine ähnliche Summe müsste auch auf unserem Sportglände ein solches Spielfeld erstellt werden können. Das hat ein von uns befragter Fachplaner ermittelt", erklärt Alfred Ptak, der 30 Jahre im Vorstand des FC Hilzingen und bis vor kurzem lange Zeit als Vereinschef tätig war. Er kämpfte genauso wie seine Vorgänger mit großem Einsatz für den Kunstrasenplatz. "Wir brauchen ihn dringend als drittes Spielfeld, weil etwa 200 Jugendliche und 120 aktive Spieler bei uns spielen. Der FC Hilzingen leistet damit auch einen wichtigen sozialen Aspekt, wie bei der Integration von Flüchtlingen", betont Ptak.

Der Kunstrasenplatz soll nicht nur dem FC Hilzingen, sondern auch den Fußballvereinen der Ortsteile zur Verfügung stehen. Die Empfehlung des technischen Ausschusses des Hilzinger Gemeinderats lautet, den Platz trotz der dort problematischen Bodenverhältnisse auf dem Areal südlich des jetzigen Übungsplatzes an die Bundesstraße 314 zu bauen. Das entspricht auch dem Wunsch des Fußballvereins. Auf diese Art würde nämlich nicht nur ein Naturrasenplatz gegen einen Kunstrasenplatz ausgetauscht, sondern es entstünde ein zusätzlicher, ganzjährig bespielbarer Platz. Auch die Fortführung des Spielbetriebs während der Bauphase wäre so ohne Einschränkungen und Beeinträchtigungen möglich.

Die Kostenschätzung für einen Platz an dieser Stelle beläuft sich laut Wolfgang Böhler vom gleichnamigen Planungsbüro in Konstanz auf 1,25 Millionen Euro. Es ist die teuerste der von ihm vorgestellten drei Varianten. Der Grund: Nach den Ergebnissen von Bodenuntersuchungen sind an dieser Stelle die Untergrundverhältnisse äußerst schwierig. Es wurde hier teilweise mit Problemstoffen aufgefüllt. Der Boden ist instabil, eine Entwässerung wegen einer Tonschicht unverzichtbar. Weitere 370 000 Euro kommen für Erschließung und den Bau von 110 Parkplätzen dazu. Diese Zahlen beziehen sich allerdings auf ein maximal großes Spielfeld und einen Vollausbau inklusive Befeuchtungsanlage. Gerade in diesen Punkten sahen die Ausschussmitglieder Sparpotential: Der FC Hilzingen wäre auch mit einem kleineren Rasenplatz zufrieden. Parkplätze stünden in großer Zahl an den Hegau-Hallen zur Verfügung, so Gemeinderat Andreas Wieser. Für Irritation sorgte bei Ratsherr Alfons Zipperer ein vom FC bei einer auf Kunstrasenplätze spezialisierten Baufirma bereits vorletztes Jahr eingeholtes günstigeres Angebot. Es bezog sich jedoch auf einen kleineren Platz als die Kostenschätzung von Böhler und auf normale Untergrundverhältnisse.