Hilzingen Bald ist Schnuppertag bei den Segelfliegern

Rainer Lenhart wird bei Hauptversammlung zum Ehrenmitglied ernannt

Bei der Hauptversammlung der Segelfluggruppe (SFG) Binningen gab es einige spannende Themen – nicht zuletzt auch die Neuwahlen des Vorstands. Unter den Gästen waren Bürgermeister Rupert Metzler, in Funktion des Ortsvorstehers von Binningen Stefan Rill, Gemeinderätin Ulrike Maus, Ortschaftsrat Nico Merkt sowie die Vorsitzenden der benachbarten Vereine der SFG Singen Hilzingen sowie der FSV Radolfzell.

Bei der interessanten Berichterstattung des noch 2. Vorsitzenden Stefan Brütsch stach im Jahresverlauf die Taufe des neu angeschafften, sehr umweltfreundlichen und leisen Ultraleichtflugzeuges C42B auf den Namen Nora als der Höhepunkt im Jahre 2016 heraus. Auch wurde die Kasse nach ausführlichem Bericht des Kassierers von der Versammlung bestätigt, wobei die stabilen Verhältnisse mit Freude von der Versammlung zur Kenntnis genommen wurden.

Die Wahlen waren besonders spannend, denn die aufgrund von diversen Rücktritten bestehenden Vakanzen konnten im Vorfeld auf die Versammlung nicht besetzt werden. Nach kurzer Diskussion stellten sich dann einige Mitglieder zur Verfügung und die Wahl ging, routiniert durchgeführt von Bürgermeister Metzler, schlank über die Bühne. Gewählt wurden Stefan Brütsch und Thomas Seiler als 1. bzw. 2. Vorsitzender, Michael Reckziegel als Kassierer, Lorenz Ällig wird Schriftführer und Lukas Engler, Hannes Tröndle und Jürgen Schmaglinski agieren als Beisitzer. Letzterer wird für die Schulung zuständig sein.Rainer Lenhart, im Verein seit dem 1. Januar 1984 aktiv und über viele Jahre als 2. Vorsitzender tätig, wurde aufgrund seiner bemerkenswerten Leistungen für die Binninger Flieger in den Stand eines Ehrenmitglieds erhoben.

Ebenso konnte den zurückgetretenen Vorstandsmitgliedern für ihre Arbeit gedankt werden: Hanspeter Hauser, Andi Krähenmann und Rainer Mirsch erhielten ein kleines Abschiedspräsent. Ein grosser Dank ging an alle weiteren Beteiligten, die sich mit ihrem unermüdlichen Engagement für den Verein eingesetzt haben.

Schließlich informierte der Stefan Brütsch noch über das laufende Jahr. Die Saison ist in Binningen eröffnet und die schönen Flieger sind schon erfreulich viel in der Luft. Am Samstag, 13. Mai, wird ein Schnuppertag für Interessierte und zukünftige Pilotinnen und Piloten durchgeführt. An diesem Tag wird den Besuchern die Schulung, die Flugzeuge sowie der Verein inklusive einem kurzen Flug näher vorgestellt und einen Einblick in die Welt dieses faszinierenden Hobbys gewährt. Zudem bietet die SFG Binningen ab sofort in Kooperation mit der FSV Radolfzell ein breites Portfolio an Schulungsmöglichkeiten an. Auch die sehr gute Zusammenarbeit mit der SFG Singen-Hilzingen und das weiterhin stehende Angebot an Segelflug und F-Schlepp lassen auf eine tolle Saison hoffen.

Die Segelflieger

Die Gruppe wurde 1959 gegründet und hat rund 45 aktive Mitglieder. Der Vorstand: Vorsitzender Stefan Brütsch, 2. Vorsitzender Thomas Seiler, Schriftführer Lorenz Ällig, Kassierer Michael Reckziegel, Beisitzer Lukas Engler und Hannes Tröndle sowie Jürgen Schmaglinski (Schulung). Kontakt: Telefon (0 15 25) 941 09 17.

Informationen im Internet:www.sfg-binningen.de