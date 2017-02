Singen Baden-Württembergs CDU-Generalsekretär und Konstanzer Polizeipräsident besprechen innere Sicherheit

Baden-Württembergs CDU-Generalsekretär Manuel Hagel und der Konstanzer Polizeipräsident Ekkehard Falk beleuchten bei einer CDU-Veranstaltung in Hilzingen das Thema "Innere Sicherheit" aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Der CDU-Gemeindeverband Hilzingen hatte für einen Informationsabend zum Thema "Innere Sicherheit" mit dem Landtagsabgeordneten und frisch gekürten Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg, Manuel Hagel, sowie Ekkehard Falk, Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Konstanz, zwei illustre Gastreferenten gewonnen. Die CDU-Ortsvorsitzende Marianne Guthoff begrüßte rund 50 Besucher im August-Dietrich-Saal.

Manuel Hagel, der als neuer Politstar gehandelt wird, trat mit seinen 28 Lebensjahren erfrischend modern und gleichzeitig volksnah auf. Er erläuterte die im Koalitionsvertrag mit den Grünen festgezurrten Inhalte zum Thema "Innere Sicherheit", wobei er als Fachausschussmitglied des Landtags mit Fachwissen zu beeindrucken wusste. Die Fakten würzte er mit zugespitzten politischen Statements, vor allem gegen Rot-Rot-Grün, was von den Zuhörern mit spontanem Applaus bedacht wurde. In Deutschland gebe es laut Hagel ein vergleichsweise hohes Maß an persönlicher Freiheit und Sicherheit, doch seien viele Bürger "noch schlafwandelnd vom Wohlstand betäubt" und reagierten nun verunsichert auf die Flüchtlingskrise, die Anschläge und die erstarkten populistischen Kräfte im In- und Ausland. Hagel kam unter anderem auf die Zunahme der Einbrüche zu sprechen, die wachsende Cyber-Kriminalität und den mangelnden Respekt vor Polizei, Lehrern und anderen Vertretern staatlicher Institutionen. Als erste Maßnahme würden im Lauf der nächsten fünf Jahre im Land 1500 neue Stellen für Polizisten geschaffen, wie der Generalsekretär erklärte. Die Polizei solle auch besser ausgerüstet werden, zum Beispiel mit sogenannten Body-Cams, die deeskalierend wirken könnten, da sie Konflikte dokumentieren.

Ein wesentlicher Punkt des neuen Sicherheitskonzepts sei zudem, so Hagel, eine orts- und damit bürgernahe Polizei. Dazu gehöre auch weiterhin der Einsatz von Polizeifreiwilligen. Dann kam er auf das sogenannte Acht-Punkte-Programm zu sprechen, das neben gemeinsamen Maßnahmen auch eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Behörden in Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zur effektiveren Bekämpfung von insbesondere aus Osteuropa stammenden Banden vorsehe, die für Einbruchsserien in ganz Deutschland verantwortlich seien.

Polizeipräsident Ekkehard Falk stellte klar, dass subjektive Sicherheit nichts mit der objektiven Sicherheitslage zu tun habe. Als Beispiel führte er die Statistik der jährlichen Verkehrstoten an, wobei die Gefahr um das Hundertfache höher sei, bei einem Verkehrsunfall zu Tode zu kommen, als etwa durch einen Terroranschlag. Er stellte pragmatisch fest, dass es ihm als Verantwortlichem vor allem wichtig sei, den polizeilichen Alltag gut zu bewältigen. Zwar begrüßte er die Aufstockung der Polizei um 1500 Stellen, doch müssten diese neuen Kräfte zuerst einmal ausgebildet werden und Erfahrungen sammeln, ein positiver Effekt sei erst längerfristig zu erwarten. Ein Kriminalbeamter unter den Zuhörern ergänzte, dass die Kriminalpolizei durch die Stelleneinsparungen in der Vergangenheit, für die in erster Linie die damalige CDU-Regierung die Verantwortung trage, inzwischen überaltert sei. Falk bestätigte die Überalterung und wies auf die neu hinzugekommenen personalintensiven Aufgaben hin, etwa den Schutz von Flüchtlingsheimen und die nach den Vorkommnissen am Kölner Hauptbahnhof notwendig gewordenen Maßnahmen.

In Konstanz beispielsweise zeige die Polizei an Fasnacht höhere Präsenz und neuralgische Orte würden besser videoüberwacht. Was ihm Sorgen bereite, sei die krude Bewegung der sogenannten Reichsbürger und auch Veranstaltungen beim bevorstehenden Bundestagswahlkampf, insbesondere jene der AfD.

Doch Falk vermeldete auch Positives: Dank hohen Polizeieinsatzes sei im Landkreis Konstanz die Zahl der Wohnungseinbrüche stark zurückgegangen, zudem könne man die zweitbeste Aufklärungsquote bei Straftaten im Land vorweisen und, entgegen der öffentlichen Meinung, sei die Kriminalitätsrate in den letzten Jahren faktisch nicht angestiegen. Auch treffe die Annahme nicht zu, dass Flüchtlinge mehr Straftaten begingen als Einheimische. Die besorgte Nachfrage aus dem Publikum, ob es schon "No-go-Areas" in Baden-Württemberg gebe, verneinte der Polizeipräsident und versicherte, dass es auch zukünftig keine geben werde.

Zum Schluss appellierte Manuel Hagel: "Haben sie Vertrauen zu ihrer Polizei!" Innere Sicherheit sei allerdings nicht nur Aufgabe des Staates, jeder Bürger trage Verantwortung für sein Verhalten. Eine Gefahr für die Sicherheit im Lande seien auch die Populisten, denen entschlossen entgegengetreten werden müsse, denn deren scheinbar einfache und schnelle Lösungen führten zu Zwietracht und Chaos. Wesen einer funktionierenden Demokratie sei der Ausgleich von Interessen auf Basis der geltenden Gesetze.

Das ist geplant

Der Koalitionsvertrag von Baden-Württemberg, der zwischen den Grünen und der CDU ausgehandelt wurde, sieht in den kommenden fünf Jahren die Schaffung von 1500 neuen Stellen für Polizisten vor. Die Polizei soll grundsätzlich besser ausgerüstet werden, unter anderem mit Body-Cams. Der Einsatz der Beamten soll orts- und damit bürgernah erfolgen, wobei sie von Polizeifreiwilligen Unterstützung erhalten, die zum Jugendschutz und bei Präsenzmaßnahmen zur Gewährleistung eines sicheren öffentlichen Raums eingesetzt werden. Für die Sicherheit in den Landkreisen Konstanz, Sigmaringen, Ravensburg und dem Bodenseekreis ist das Polizeipräsidium Konstanz zuständig.