Hilzingen Autobahn 81: Zusammenstoß führt zu Schaden von 18 000 Euro

Um ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen, hat am Samstag, gegen 16.15 Uhr, ein in Richtung Schweiz fahrender, 73 Jahre alter Autofahrer auf der Autobahn 81 vor dem Heilsbergtunnel vom rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt und hat dabei das Auto eines 21-Jährigen übersehen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, versuchte der 21-Jährige auszuweichen. Trotzdem kam es zum Zusammenstoß. Während am Auto des 73-Jährigen ein Schaden von 3000 Euro entstand, wird der Schaden am anderen Auto auf 15 000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.