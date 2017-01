vor 11 Stunden SK Hilzingen/A81 Auto gerät auf der A81 ins Schleudern

Beim Wechsel von der rechten auf die schneebedeckte linke Fahrspur ist am Dienstagabend, 10. Januar, gegen 21.15 Uhr, ein in Richtung Norden fahrender KIA auf der A81, nach dem Heilsbergtunnel ins Schleudern geraten und in die Leitplanken geprallt.

