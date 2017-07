Hilzingen-Duchtlingen Ausweichmanöver wegen eines Rehs

Audi prallt bei Duchtlingen in eine Leitplanke

Um nach eigenen Schilderungen einem über die Fahrbahn rennenden Reh auszuweichen, ist am Dienstag gegen 23.30 Uhr ein Audifahrer auf der K6125, aus Richtung Singen kommend, kurz vor der Einmündung der Singener Straße nach links ausgewichen und dabei gegen die Leitplanken geprallt. Anschließend fuhr der PKW eine Böschung hinunter und kam dort zum Stillstand. Zu einem Zusammenstoß mit dem Reh kam es laut Polizeibericht nicht. Am nicht mehr fahrbereiten PKW und an der Leitplanke dürfte Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden sein. Der Fahrer blieb unverletzt.