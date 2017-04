Hilzingen Auf eine sportliche Reise in 80 Tagen um die Welt

Der Vorsitzende des Sportvereins (SV) Hilzingen 1907, Ehrhardt Geske, begrüßte die Mitglieder und Gäste, darunter Bürgermeister Rupert Metzler und einige Gemeinderäte, bei der gut besuchten Hauptversammlung. Unterlegt mit einigen lustigen Begebenheiten "aus dem Nähkästchen", gab Norbert Hug als Protokollführer allen Anwesenden die Termine der abgelaufenen Saison kund.

Der neue Kassierer August Hertrich berichtete über die Einnahmen und Ausgaben im letzten Geschäftsjahr. Trotz des Baus einer Garage für Geräte und der Anschaffung von Turn- und Fitnessgeräten, vermeldete er einen positiven Kassenstand. Die Kassenprüfer Paul Ziganke und Bernhard Lutz bestätigten anschließend eine ordnungsgemäß geführte Kasse.

Ehrhardt Geske beleuchtete in seinen Ausführungen nochmals bestimmte Veranstaltungen, so unter anderem die erstmals im Schloßpark durchgeführte "Weiße Nacht", die eine sehr gute Resonanz hatte und den Park mit den vielen Lichtern in eine romantische Atmosphäre verwandelte. Mehr als gut besucht war auch das Jahresabschlussturnen für die jüngsten Turnkinder. Außerdem traten die Sportgruppen bei diversen Veranstaltungen auf. Bei terminierten Wettkämpfen erreichten die Einzelsportler oder die Mannschaften gute Plazierungen. Das Sportabzeichen ist weiterhin bei den Jugendlichen und Erwachsenen sehr gefragt. Ein Dank ging an alle Trainerinnen und Trainer, die sich für die Gruppen engagieren, aber auch an den gesamte Vorstand für den Einsatz im Verein.

Der SV Hilzingen feiert in diesem Jahr sein 110-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass veranstaltet der Verein am 7. Mai zwei besondere Sportveranstaltungen. Am Vormittag startet die große Mitmachaktion "In 80 Tagen um die Welt". In 80 Tagen will es der Verein schaffen, nur mit sportlichen Betätigungen einmal die Welt zu umrunden (rund 40 000 Kilometer). Am Nachmittag des 7. Mai findet das "1. Hilzinger Völkerballturnier der Hilzinger Vereine" ein. Anmeldeschluss ist Freitag, 28. April, auch per E-Mail unter svhilzingen.orgateam@svhilzingen.de

Was ist sonst noch für 2017 in Planung? Die "Weiße Nacht" findet am 22. Juli erneut statt. Außerdem nimmt der Verein nimmt wieder am Kinderferienprogramm teil und das Jahresabschlussturnen mit Nikolausbesuch ist am 26. November. Bürgermeister Rupert Metzler nahm die Entlastung des Vorstands vor und dankte dem mitgliederstärksten Verein in Hilzingen für sein großes Engagement. Die Neuwahlen ergaben folgendes Ergebnis: Vorsitzender Ehrhardt Geske, Protokollführer Norbert Hug, Pressewart/Webmaster Bastian Geske, Beisitzer Michael Muscheler, Daniela Hug und Claudia Kern sowie Kassenprüfer Roland Rüd.



Ehrungen

Die Ehrenmitgliedschaft erhielten Magdalena Reitter, Ursula Schuricht und Irmhild Weltin. 10 Jahre aktiv dabei sind Sabine Baumert, Renate Eichberg, Rolf Häringer, Michael Heiser, Waltraud Jäkle, Helga Kleiner, Richard Kreisel, Michael Muscheler, Petra Dörflinger und Elmar Rieb. 20 Jahre aktive Mitgliedschaft (Silberne Ehrennadel): Bernd Häringer.