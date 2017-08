Hilzingen Am Riederbach in Hilzingen wird aufgeräumt

Am Riederbach in Hilzingen wird aufgeräumt

Straßenmeisterei entsorgt Trümmer der Radlerbrücke und die Radfahrer müssen künftig auf Straße ausweichen – ein gefährliches Provisorium für die kommenden Monate.

Mit Verkehrsbehinderungen dürfen Radler und Autofahrer auf der Strecke zwischen Gottmadingen und Hilzingen rechnen, nachdem die Radwegbrücke über den Riederbach zusammengebrochen ist. Zu Beginn der Woche ist die morsch gewordene Konstruktion bei Mäharbeiten der Straßenmeisterei unter der Last eines Mähfahrzeugs eingestürzt. Der Fahrer habe den Unfall mit leichten Verletzungen überstanden, heißt es aus dem Landratsamt. "Derzeit ist er krankgeschrieben", erklärt Pressesprecher Benedikt Graf auf Nachfrage des SÜDKURIER. Dabei dürfte er sich wohl auch von seinem Schock erholen.

Derweil sind seine Kollegen dabei, das Trümmerfeld wegzuräumen. "Die Aufräumarbeiten sollten in Kürze abgeschlossen sein", erklärt Graf. Die Brückentrümmer sind bereits aus dem Riederbach geborgen und werde nun zerkleinert zum Abtransport parat gemacht.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, dürfte weiter ungeklärt bleiben, obwohl das Problem aktenkundig war. Zuletzt sei die Holzkonstruktion im Jahr 2015 überprüft worden und schon damals war Sanierungsbedarf erkennbar, wie Pressesprecher Matthias Henrich aus dem Freiburger Regierungspräsidium (RP) auf Nachfrage des SÜDKURIER bestätigt. Dass der Bedarf derart akut ist, davon ist niemand ausgegangen. "Beim letzten Einsatz hat die Konstruktion gehalten", erklärt Graf.

Wann die fehlende Brücke ersetzt werden kann, ist laut Auskunft der Behörden derzeit ebenfalls gänzlich offen. "Der Landkreis ist für die Verkehrssicherungspflicht zuständig", erläutert Benedikt Graf. Das heißt, dass die Straßenmeisterei Welschingen darauf achtet, dass der Radweg sauber und sicher ist – dazu gehört unter anderem das Schneeräumen und das Mähen. Als Sofortmaßnahme werde nun der Radverkehr notgedrungen über die daneben verlaufenden Landesstraße geführt. Um die Verkehrssicherheit in dem Engpass nicht zu überstrapazieren, sieht sich der Autoverkehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung konfrontiert. Maximal 50 Stundenkilometer sind in der nächsten Zeit in dem Bereich erlaubt. "Wir wissen, dass die Strecke auch als Schulweg zwischen Hilzingen und Gottmadingen genutzt wird", erklärt Pressesprecher Graf vom Landratsamt. Doch dass die Notlösung bis Ferienende Vergangenheit sein könnte, scheint eher ungewiss. Für den Neubau der Brücke sei das Landratsamt nicht zuständig, heißt es aus Konstanz. Und die Botschaft aus dem zuständigen Regierungspräsidium in Freiburg lautet: In der Sommerpause dürfte nicht viel passieren. "Derzeit lässt sich zum weiteren Vorgehen nichts sagen", erklärt Matthias Henrich, Sprecher im RP.

Der Verfahrensweg schreibt eine öffentliche Ausschreibung vor und da es sich um eine Brücke über ein Fließgewässer handelt, werde wohl auch eine wasserrechtliche Prüfung notwendig. Bis wann solch ein Verfahren abgeschlossen sein kann, will derzeit kein Behördenvertreter abschätzen. Hilzingens Bürgermeister Rupert Metzler fürchtet daher, dass mit einem Ersatz in diesem Jahr nicht gerechnet werden könne.

Die Zuständigkeit

Als Baulastträger im Straßenbau ist in der Bundesrepublik Deutschland die Institution genannt, die für Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung einer öffentlichen Straße zuständig ist. Baulastträger für Bundesfernstraßen, das sind Bundesstraßen und Bundesautobahnen, ist der Bund. Für die hier betroffenen Straßenkategorie Landesstraße ist Baulastträger das betreffende Bundesland. Die in Singen angesiedelte Neubauleitung des Regierungspräsidiums ist für Planung und Unterhalt der Bundes- und Landesstraße im Kreis zuständig. Für die Kreisstraßen liegt die Zuständigkeit beim Landratsamt, für die Gemeindestraßen innerhalb der betreffende Stadt oder Gemeinde. (bie)