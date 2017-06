Hilzingen Ärger über Biomüll auf dem Nachbargrundstück

Ein Hilzinger Hotelbetreiber klagt seit Wochen über Abfall und Ungeziefer auf dem Grundstück seines Nachbarn. Die Gemeinde hat kaum Handhabe zum Einschreiten.

Alexander Heim stinkt es gewaltig. Seit Monaten hat er Ärger mit Biomüllabfällen, die auf dem Grundstück seines Nachbarn verwesen. „Wie sieht es denn hier aus?“, diese Frage müssen sich die Hotelbetreiber nun schon seit einiger Zeit von ihren Gästen anhören. Der Grund: Auf einem Schotterplatz, direkt neben dem Gästeparkplatz des Hotels gelegen, häufen sich alle paar Wochen Abfälle, die eigentlich in die braune Tonne gehören, erzählt Heim. „Das sieht nicht nur unappetitlich aus und stinkt wenn es warm ist, es lockt auch Ungeziefer an. Die Tiere wurden bereits von Gästen wahrgenommen“, ärgert sich der Hotelbetreiber.

Doch damit nicht genug: Seit kurzem steht auf dem Schotterplatz ein altes Wohnmobil, das seine besten Zeiten hinter sich hat und verwahrlost wirkt. Einzelteile liegen neben dem Gefährt auf dem Boden. Vor dem Hauseingang des Nachbargrundstücks stapeln sich weitere Müllsäcke, ein altes Computergehäuse, Schläuche, Holzbretter, kaputter Hausrat. „Als die Büsche im Frühjahr kahl waren, war der ganze Berg vom Hotelparkplatz aus sichtbar. Jetzt ist wenigstens ein natürlicher Sichtschutz da“, sagt Heim. Sein Problem konzentriert sich vor allem auf die Bioabfälle. Auch Ratten will er schon bemerkt haben.

Im Verdacht hat Alexander Heim den Besitzer des Nachbargrundstücks selbst, mit dem er bereits über die Abfälle gesprochen haben will. „Er sagt dazu nichts“, sagt Heim. Zahlreiche Versuche der Redaktion, den Mann telefonisch zu erreichen oder von ihm vor Ort eine Stellungnahme zu den Vorwürfen des Hotelbesitzers zu bekommen, waren erfolglos. Wer also für die Verschmutzung auf dem Grundstück verantwortlich ist, bleibt offen.

Heim wandte sich in der Sache bereits vor zwei Monaten an die Gemeinde. „Ich habe Fotos vom Müll geschickt, mir wurde zugesichert, dass man sich kümmert.“ Aus Sicht des zuständigen Gemeindemitarbeiters stellt sich der Sachverhalt anders dar: „Als ich vor Ort war, habe ich keine Abfälle oder Ungeziefer gesehen“, sagt Werner Muscheler vom Ordnungsamt. Zwar habe auch er die Unordnung auf dem Gelände bemerkt, aber: „Auf seinem eigenen Grundstück kann jeder machen, was er möchte, solange es die Allgemeinheit nicht beeinträchtigt.“

Aktiv werden könne die Gemeinde erst, wenn tatsächlich Ungeziefer in Folge des Mülls angelockt werde. Ungeziefer – damit meint Muscheler vor allem Ratten. „Dies wäre ein gravierender Eingriff in die Belange der Allgemeinheit“, erklärt der Mann vom Ordnungsamt. Beweise dafür, dass der Müll Ratten anlockt, gibt es jedenfalls nicht. Man müsse bedenken, dass das Hotel unweit des Mühlebachs liege. „Es kann gut sein, dass dort Ratten leben“, sagt Muscheler.

Und wie sieht die Sache rechtlich aus? Wo darf Biomüll überhaupt entsorgt werden? Unter Paragraf 3 „Anschluss- und Benutzungsrecht/-zwang“ der Satzung des Müllabfuhr-Zweckverbandes (MZV), der auch in Hilzingen die Tonnen leert, heißt es: „Grundstückseigentümer (...) sind berechtigt und verpflichtet, ihre Grundstücke an die Einrichtungen der öffentlichen Abfallentsorgung anzuschließen, diese zu benutzen und die auf ihren Grundstücken anfallenden Abfälle der öffentlichen Abfallentsorgung zu überlassen.“ Ausnahmen gibt es nur, wenn Betroffene versichern, dass sie den Biomüll eigenständig und schadlos verwerten.

Eckhardt Pfeiffer, Geschäftsführer des MZV, klärt auf: „Jeder, der die Biotonne abbestellen möchte, muss ein ausreichend großes Grundstück besitzen, auf dem er einen Kompost anlegen kann. Den Antrag muss er an uns richten“, sagt Pfeiffer. „Meist merken die Leute irgendwann, dass sie das Kompostieren nicht mehr wollen und bestellen wieder eine Tonne“, ergänzt Pfeiffer. Probleme gebe es selten. Wenn doch, dann meldeten sich meist Nachbarn, die sich über den Geruch beschweren. „Dann prüfen wir, ob die Abfälle ordnungsgemäß verwertet werden“, so Pfeiffer.

Müllsündern begegne man zunächst mit gutem Zureden. „Bringt das nichts, können wir Bußgelder verhängen“, erklärt er. Das kann teuer werden: Mehrere hundert Euro können anfallen, wenn Abfälle falsch oder gar nicht entsorgt werden. Doch die Strafen schrecken nicht Jeden ab. „Es gibt Personen, die sind unbelehrbar“, sagt Pfeiffer. Auch Alexander Heim wird sich wohl noch länger über das Müllproblem ärgern müssen. Solange zumindest, bis es ihm gelingt, eine Ratte beim Festschmaus zu überraschen und Bilder davon zu machen, damit die Gemeinde aktiv werden kann.

Der MZV und der Biomüll